Брат Погба получил приговор за попытку вымогательства 13 млн евро у звезды французского футбола

В марте 2022 года парижский суд назначил Матиасу Погба год домашнего ареста за вымогательство денег у чемпиона мира.

Передает УНН со ссылкой на Diario Marca.

Детали

По делу о шантаже звезды французского футбола Поля Погба, его брата Матиаса и еще пятерых обвиняемых приговорили к тюремному заключению. Секстет якобы пытался требовать у чемпиона мира 2018 года 13 миллионов евро в 2022 году. Как пишут СМИ, в этом деле речь идет о заговоре, включавшем угрозы оружием и попытку похищения. Хотя Матиас не присутствовал в самом серьезном эпизоде, его роль соучастника и публичные угрозы в социальных сетях стали решающими для его осуждения.

Справка

Пик шантажа пришелся на ночь 19 марта 2022 года, когда Погба пришел в дом одного из своих друзей детства, где также присутствовали тяжеловооруженные люди в капюшонах, и угрожали ему, если он не заплатит 13 миллионов. Футболист совершил платеж, но тот был заблокирован банком из-за мер безопасности. Его брат Матиас не был причастен к похищению, но суд признал его соучастником попытки шантажа, отмечает Marca.

«Дело Погба» привлекло ранее большое внимание средств массовой информации во Франции, где бывший игрок „Манчестер Юнайтед“ и „Ювентуса“ пользовался большой популярностью. Напомним, что на его карьеру Поля Погба повлияло обнаружение положительного результата теста на допинг в 2023 году. В 2024 он получил дисквалификацию на четыре года за употребление допинга. Дисквалификация началась 11 сентября 2023 года.

Напомним,

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