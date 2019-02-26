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Боевики обстреляли позиции Объединенных сил, трое военных ранены

Боевики обстреляли позиции Объединенных сил, трое военных ранены

Киев  •  УНН

 • 8380 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. С начала суток боевики 8 раз обстрелял позиции Объединенных сил, из них 5 раз - с применением вооружения, которое запрещено минскими договоренностями. Вследствие обстрелов трое военнослужащих получили ранения, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

"С начала суток противник 8 раз обстрелял позиции наших войск, из них 5 раз - с применением вооружения, которое запрещено минскими договоренностями. Также российско-оккупационные войска вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил с вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

По информации пресс-центра, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял опорные пункты:

с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Верхнеторецкое;

из минометов калибра 120 мм - вблизи села Лебединское.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупантами осуществлено шесть обстрелов позиций подразделений Объединенных сил: трижды - из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из вооружения боевых машин пехоты и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новолуганское; дважды - из минометов калибра 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи города Попасная, с минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населеного пункта Хутор Вильный", - говорится в сообщении.

В пресс-центре добавили, что в результате обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

"Подразделения, которые обстреливал противник, дали ответ адекватным огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

Напомним, боевики совершили 7 обстрелов позиций украинских военных, есть погибший и раненый.

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