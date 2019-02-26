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Бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил, троє військових поранені

Бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил, троє військових поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Від початку доби бойовики 8 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил, із них 5 разів – із застосуванням озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями. Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців отримали поранення, передає УНН із посиланням на прес-центр ООС.

"Від початку доби противник 8 разів обстріляв позиції наших військ, із них 5 разів – із застосуванням озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями. Також російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-центру, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстріляв опорні пункти:

з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Верхньоторецьке;

з мінометів калібру 120 мм – поблизу села Лебединське.

"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупантами здійснено шість обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил: тричі – з мінометів калібрів 120 та 82 мм, а також з озброєння бойових машин піхоти та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Новолуганське; двічі – з мінометів калібру 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу міста Попасна; з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Хутір Вільний", - йдеться у повідомленні.

У прес-центрі додали, що внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

"Підрозділи, які обстрілював противник, дали відповідь адекватним вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бойовики здійснили 7 обстрілів позицій українських військових, є загиблий та поранений.

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