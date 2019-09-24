Боевики в Донбассе начали подготовку к усилению боевых возможностей - разведка

“По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ начало подготовку к очередному этапу усиления боевых возможностей российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях”, — сообщил спикер.

В частности, с 25 по 28 сентября этого года в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ будут проведены масштабные командно-штабные мобилизационные учения. В ходе подготовки к этим учениям уже начались интенсивные тренировки персонала так называемых военных комиссариатов к выполнению задач при объявлении частичной или полной мобилизации.

Особое внимание уделяется оповещению лиц, которые уже получили российские паспорта для их призыва на военную службу по мобилизации.

“Контроль указанных мероприятий осуществляется офицерами штаба 8-й армии Южного военного округа ВС РФ”, — сообщил Максим Праута.

Напомним, на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях боевики повышают интенсивность применения диверсионно-разведывательных и снайперских групп.