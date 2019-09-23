На Донбасі бойовики підвищують інтенсивність диверсійних та снайперських груп - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. На тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях бойовики підвищують інтенсивність застосування диверсійно-розвідувальних та снайперських груп. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“Командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях підвищує інтенсивність застосування диверсійно-розвідувальних та снайперських груп. Водночас, противник активізував підготовку до застосування підрозділів диверсантів, які прибули після тримісячної підготовки з ведення “партизанської війни” у навчальних центрах на території Ростовської області РФ“,- сказав Гуцуляк.
Також за даними розвідки бойовики проводять випробування ефективності прихованих способів обстрілу підрозділів Об’єднаних сил, опрацьованих на полігонах Південного військового округу ЗС РФ.
“Зокрема, для дезорієнтації та приховування звуку пострілів, вогонь снайперами ведеться під прикриттям стрільби мінометів та гранатометів”, — додав Гуцуляк.
Нагадаємо, 22 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню.