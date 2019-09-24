Бойовики на Донбасі розпочали підготовку до посилення бойових спроможностей - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Командування збройних сил РФ розпочало підготовку до чергового етапу посилення бойових спроможностей російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Максим Праута з посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони, передає УНН.
“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ розпочало підготовку до чергового етапу посилення бойових спроможностей російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях”, — повідомив речник.
Зокрема, з 25 по 28 вересня цього року у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ буде проведено масштабні командно-штабні мобілізаційні навчання. У ході підготовки до цих навчань вже розпочались інтенсивні тренування персоналу так званих військових комісаріатів до виконання завдань при оголошенні часткової або повної мобілізації.
Окрема увага приділяється оповіщенню осіб, які вже отримали російські паспорти для їх призову на військову службу по мобілізації.
“Контроль зазначених заходів здійснюється офіцерами штабу 8-ї армії Південного військового округу ЗС РФ”, — повідомив Максим Праута.
Нагадаємо, на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях бойовики підвищують інтенсивність застосування диверсійно-розвідувальних та снайперських груп.