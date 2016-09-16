Боевики дважды обстреляли из минометов позиции сил АТО в Зайцево

"Донецкое направление. Основные боевые действия развернулись в двух районах - Зайцево (преимущественно во второй половине дня) и в первой половине дня в Авдеевке. Отметим, что в Зайцево оккупанты организовали два минометных обстрела, при этом было выпущено 11 мин", - сообщил он .

Всего за минувшие сутки на донецком направлении враг 12 раз открывал огонь в сторону украинских позиций, при этом дважды применялось тяжелое вооружение.

Как сообщал УНН, по данным пресс-центра штаба АТО сутки, с 15 на 16 сентября, боевики 30 раз обстреляли позиции украинских военных.