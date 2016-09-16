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15 марта, 19:03 • 115678 просмотра

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Боевики дважды обстреляли из минометов позиции сил АТО в Зайцево

Боевики дважды обстреляли из минометов позиции сил АТО в Зайцево

Киев • УНН

 • 6520 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. За прошедшие сутки боевики осуществили два минометных обстрела позиций сил АТО в Зайцево. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны по АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

"Донецкое направление. Основные боевые действия развернулись в двух районах - Зайцево (преимущественно во второй половине дня) и в первой половине дня в Авдеевке. Отметим, что в Зайцево оккупанты организовали два минометных обстрела, при этом было выпущено 11 мин", - сообщил он .

Всего за минувшие сутки на донецком направлении враг 12 раз открывал огонь в сторону украинских позиций, при этом дважды применялось тяжелое вооружение.

Как сообщал УНН, по данным пресс-центра штаба АТО сутки, с 15 на 16 сентября, боевики 30 раз обстреляли позиции украинских военных.

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