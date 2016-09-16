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Бойовики двічі обстріляли з мінометів позиції сил АТО у Зайцевому

Бойовики двічі обстріляли з мінометів позиції сил АТО у Зайцевому

Київ • УНН

 • 6520 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Минулої доби бойовики здійснили два мінометні обстріли позицій сил АТО у Зайцевому. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

"Донецький напрямок. Основні бойові дії розгорнулися у двох районах – Зайцевому (переважно у другій половині дня) і у першій половині дня в Авдіївці. Зазначимо, що у Зайцевому окупанти організували два мінометних обстріли, при цьому було випущено 11 мін", - повідомив він.

Всього минулої доби на донецькому напрямку ворог 12 разів відкривав вогонь у бік українських позицій, при цьому двічі застосувалося важке озброєння.

Як повідомляв УНН, за даними прес-центру штабу АТО, за добу, з 15 на 16 вересня, бойовики 30 разів обстріляли позиції українських військових

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