Бойовики двічі обстріляли з мінометів позиції сил АТО у Зайцевому
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Минулої доби бойовики здійснили два мінометні обстріли позицій сил АТО у Зайцевому. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"Донецький напрямок. Основні бойові дії розгорнулися у двох районах – Зайцевому (переважно у другій половині дня) і у першій половині дня в Авдіївці. Зазначимо, що у Зайцевому окупанти організували два мінометних обстріли, при цьому було випущено 11 мін", - повідомив він.
Всього минулої доби на донецькому напрямку ворог 12 разів відкривав вогонь у бік українських позицій, при цьому двічі застосувалося важке озброєння.
Як повідомляв УНН, за даними прес-центру штабу АТО, за добу, з 15 на 16 вересня, бойовики 30 разів обстріляли позиції українських військових.