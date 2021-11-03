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Босния и Герцеговина находится под угрозой распада

Киев • УНН

 • 41443 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Главный представитель международного сообщества в Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт заявил, что стране грозит опасность и существует реальная перспектива возврата к конфликту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Босния и Герцеговина находится под угрозой распада

Детали

В докладе для ООН Кристиан Шмидт утверждает, что если сербские сепаратисты осуществят свою угрозу воссоздать собственную армию, разделив Национальные вооруженные силы на две части, нужно будет отправить еще международных миротворцев, чтобы остановить сползание к новой войне.

Сейчас международные миротворческие обязанности в Боснии возложены на силы ЕС численностью 700 человек. НАТО сохраняет официальную штаб-квартиру в Сараево.

Годовой мандат обеих организаций будет продлен на этой неделе в Совете Безопасности ООН. В своем первом отчете с момента вступления в должность в августе Шмидт предупредил, что Босния столкнулась с “самой большой экзистенциальной угрозой послевоенного периода”.

Напомним

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