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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Боснія і Герцеговина знаходиться під загрозою розпаду

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Головний представник міжнародного співтовариства в Боснії і Герцеговині Крістіан Шмідт заявив, що країні загрожує небезпека та існує реальна перспектива повернення до конфлікту. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Боснія і Герцеговина знаходиться під загрозою розпаду

Деталі

У доповіді для ООН Крістіан Шмідт стверджує, що якщо сербські сепаратисти здійснять свою загрозу відтворити власну армію, розділивши Національні збройні сили на дві частини, потрібно буде відправити ще міжнародних миротворців, щоб зупинити сповзання до нової війни.

Нині міжнародні миротворчі обов’язки в Боснії покладені на сили ЄС чисельністю 700 осіб. НАТО зберігає офіційну штаб-квартиру в Сараєво.

Річний мандат обох організацій буде продовжений на цьому тижні в Раді безпеки ООН. У своєму першому звіті з моменту вступу на посаду в серпні Шмідт попередив, що Боснія зіткнулася з “найбільшою екзистенціальною загрозою післявоєнного періоду”.

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