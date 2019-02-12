Борщевой набор в январе дорожал быстрыми темпами - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Овощи борщового набора в январе дорожали быстрыми темами из-за неблагоприятных погодных условий для хранения овощей. Рост цен на сырые продукты питания в январе ускорился в среднем до 4,0% г/г. Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины относительно уровня инфляции в январе 2019 года, передает УНН.
"Рост цен на сырые продукты питания в январе ускорился (до 4,0% г/г). С одной стороны, и в дальнейшем быстрыми темами дорожали овощи борщового набора из-за неблагоприятных погодных условий для хранения овощей и мука - под влиянием роста цен на внешних рынках", - указали в Нацбанке.
С другой стороны, как отмечается, благодаря хорошему урожаю продолжали дешеветь фрукты. Кроме того, существенно снизились цены на яйца.
Годовые темпы роста цен на продукты питания с высокой степенью обработки (9,5%) практически не изменились по сравнению с показателями декабря. В частности, замедление подорожания мясных продуктов нивелировало ускорение роста цен на сырые и кисломолочные продукты, что было отражением соответствующих тенденций на внешних рынках, сообщили в НБУ.
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"Цены на непродовольственные товары также продолжили замедляться (до 3,4% г/г) прежде всего благодаря укреплению обменного курса гривны. Так, низкими темпами росли цены на бытовую технику, мебель, фармацевтические товары, одежду и обувь. В то же время цены на автомобили не изменились по сравнению с январем 2018 года, а цены на телевизоры и компьютерную технику даже снизились", - отметили в Нацбанке.
При этом, по данным НБУ, в январе снизились темпы роста цен на услуги - до 14,2% г/г. В частности, замедлился рост стоимости услуг общепита, туристических, медицинских, страховых и финансовых услуг, а также услуг по содержанию домов и придомовых территорий. При этом темпы роста цен на услуги культуры и спорта, химическую чистку, интернет увеличивались из-за дальнейшего давления со стороны роста производственных расходов, в том числе на оплату труда, и со стороны потребительского спроса.
Напомним, по данным НБУ, темпы роста административно регулируемых цен в январе ускорились до 18,7% (год к году).