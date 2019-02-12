Борщовий набір у січні дорожчав швидкими темпами - НБУ

"Зростання цін на сирі продукти харчування у січні прискорилося (до 4,0% р/р). З одного боку, й надалі швидкими темами дорожчали овочі борщового набору через несприятливі погодні умови для зберігання овочів та борошно – під впливом зростання цін на зовнішніх ринках", - вказали у Нацбанку.

З іншого боку, як зазначається, завдяки гарному врожаю продовжували дешевшати фрукти. Крім того, суттєво знизилися ціни на яйця.

Річні темпи зростання цін на продукти харчування з високим ступенем обробки (9,5%) практично не змінилися порівняно з показниками грудня. Зокрема, сповільнення подорожчання м’ясних продуктів нівелювало прискорення зростання цін на сири та кисломолочні продукти, що було відображенням відповідних тенденцій на зовнішніх ринках, повідомили у НБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ціни на паливо у січні знизилися на 1,9% - НБУ

"Ціни на непродовольчі товари також продовжили уповільнюватися (до 3,4% р/р) насамперед завдяки зміцненню обмінного курсу гривні. Так нижчими темпами зростали ціни на побутову техніку, меблі, фармацевтичні товари, одяг та взуття. Водночас ціни на автомобілі не змінилися порівняно з січнем 2018 року, а ціни на телевізори і комп’ютерну техніку навіть знизилися", - зазначили у Нацбанку.

При цьому, за даними НБУ, у січні знизилися темпи зростання цін на послуги - до 14,2% р/р. Зокрема, уповільнилося зростання вартості послуг закладів громадського харчування, туристичних, медичних, страхових та фінансових послуг, а також послуг з утримання будинків та прибудинкових територій. Натомість темпи зростання цін на послуги культури та спорту, хімічне чищення, інтернет збільшувалися через подальший тиск з боку зростання виробничих витрат, у тому числі на оплату праці, та з боку споживчого попиту.

Нагадаємо, за даними НБУ, темпи зростання адміністративно регульованих цін у січні пришвидшилися до 18,7% (рік до року).