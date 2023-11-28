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Боррель примет участие в заседании ОБСЕ, которое бойкотируют Украина и страны Балтии из-за допуска лаврова

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 16:48  •  7503 просмотра

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Представитель ЕС Жозеп Боррель примет участие во встрече ОБСЕ, которую бойкотируют Украина и страны Балтии из-за допуска на нее российского министра иностранных дел сергея лаврова

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель будет на министерской встрече ОБСЕ в Скопье в среду, которую бойкотируют министры иностранных дел Украины и стран Балтии из-за допуска к ней главы мид рф сергея лаврова. Об этом он сказал на совместной с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Брюсселе во вторник, пишет УНН.

У меня есть определенный опыт общения с господином лавровым в сложных обстоятельствах. Я поеду на заседание ОБСЕ - мы должны поехать, мы члены этой организации и мы должны представить свою точку зрения... Поэтому я поеду... Я не хочу, чтобы место ЕС было пустым. Я буду там. (...) ооссия представит свою точку зрения, а мы, европейцы, должны представить свою, но но прямой дискуссии у меня не будет

- сказал глава дипломатии ЕС.

Боррель указал, что у него "не будет возможности поговорить с министром лавровым", потому что он сразу должен возвращаться обратно в Брюссель на встречу Европейского оборонного агентства.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет бойкотировать министерское заседание ОБСЕ из-за решения допустить на него главу мид рф сергея лаврова.

Позже к бойкоту присоединились Эстония, Латвия и Литва.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Политика
Боррель візьме участь у засіданні ОБСЄ, яке бойкотують Україна та країни Балтії через допуск лаврова
Borrell to attend OSCE meeting boycotted by Ukraine and Baltic states over Lavrov's visit
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