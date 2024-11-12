Больше всего боев на Кураховском направлении: что происходит на фронте

Более половины боев с начала текущих суток произошло на Кураховском и Покровском направлениях, при этом на первом горячее всего на данный момент возле Ильинки и Новоселидовки, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 12 ноября, пишет УНН.

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. В общем, с начала суток уже произошло 110 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Кураховском и Покровском направлениях - сообщили в Генштабе

Как указано, сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов на Харьковщине, Черниговщине и Сумщине пострадали, в частности, громады населенных пунктов Павловка, Журавка, Волфино, Высокое, Басовка, Новенькое, Бачевск, Будки, Хреновка, Тимофеевка, Студенок и Водолаги. Потерпели от ударов авиации армии террористов Басовка и Юнаковка.

Ситуация по направлениям, по данным Генштаба, такова:

На Харьковском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений. В районе Волчанска идет бой. Также враг нанес авиаудары КАБами по Липцам и району Вильчи.

На Купянском направлении с начала суток российские оккупанты проводили наступательные действия возле Колесниковки, Загрызово, Кругляковки и Лозовой. Пять боестолкновений продолжаются.

На Лиманском направлении противник дважды атаковал возле Новомихайловки и Торского. Наносил авиационные удары по Тернам.

На Торецком направлении оккупанты, при поддержке бомбардировочной авиации, пять раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Торецка и Щербиновки, в настоящее время продолжается бой.

На Покровском направлении противник совершил 24 штурмовые действия в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Григорьевка, Пустынка и Новоалексеевка. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск рф и отбили 13 атак, пока еще идут девять боев.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 41 раз вблизи Ильинки, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Дальнего и Антоновки. 17 попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты. Бои продолжаются - горячее всего на данный момент возле Ильинки и Новоселидовки. Авиация противника нанесла удары по Курахово, Дальнем и Андреевке, сбросив при этом десять КАБ.

На Времовском направлении противник девять раз шел на штурм позиций наших защитников вблизи Ровнополя, Новодаровки и Трудового. Шесть боестолкновений продолжается, также под удары бомбардировочной и штурмовой авиации врага попали Темировка, Зеленое Поле, Великая Новоселка и Раздольное.

На Ореховском направлении отмечается активность вражеской авиации, не прекращаются обстрелы населенных пунктов и позиций наших войск. Ударам подверглись Запорожье, Каменское, Малая Токмачка и Степногорск.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили две вражеские атаки, еще одно боестолкновение продолжается.

"На Курщине Силы обороны отбили семь атак врага, семь боестолкновений продолжаются, за сегодня противник нанес восемь авиаударов, сбросив 11 управляемых авиационных бомб по своей территории", - говорится в сводке.

На других направлениях обстановка, как указано, существенных изменений не претерпела.

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