Больше всего боев на Кураховском направлении: что происходит на фронте

ukenru
Зеленский анонсировал запуск переводов военных через "Армию+" с 15 ноября
14:05 • 20479 просмотра

Зеленский анонсировал запуск переводов военных через "Армию+" с 15 ноября

Эксклюзив
«Проводники» для детей с особыми образовательными потребностями: в Броварской громаде работают ассистенты учеников
13:46 • 30930 просмотра

«Проводники» для детей с особыми образовательными потребностями: в Броварской громаде работают ассистенты учеников

Эксклюзив
Химический анализ подтвердил, что россия использует шахеды с термобарической боевой частью - КНИИСЭ
12:28 • 47660 просмотра

Химический анализ подтвердил, что россия использует шахеды с термобарической боевой частью - КНИИСЭ

Эксклюзив
Ранняя диагностика спасает жизнь: врач-гинеколог рассказала о важности скрининга онкозаболеваний
11:47 • 58221 просмотра

Ранняя диагностика спасает жизнь: врач-гинеколог рассказала о важности скрининга онкозаболеваний

Эксклюзив
Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке
09:58 • 102370 просмотра

Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке

Трамп определился с претендентами на ключевые внешнеполитические должности: что Рубио и Уолтц говорили об Украине
08:53 • 86743 просмотра

Трамп определился с претендентами на ключевые внешнеполитические должности: что Рубио и Уолтц говорили об Украине

Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили
20:01 • 110655 просмотра

Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили

Эксклюзив
"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего
16:05 • 122078 просмотра

"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего

Эксклюзив
Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах
11 ноября 2024, 12:56 • 124536 просмотра

Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ выясняют обстоятельства катастрофы истребителя F-16 в Украине
11 ноября 2024, 12:26 • 123312 просмотра

Эксперты КНИИСЭ выясняют обстоятельства катастрофы истребителя F-16 в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Защитит ли АРМА интересы "Ощадбанка"? Конкурс на управляющего "Гулливера" ставит под сомнение финансовую ответственность агентства

Защитит ли АРМА интересы "Ощадбанка"? Конкурс на управляющего "Гулливера" ставит под сомнение финансовую ответственность агентства

06:30 • 120502 просмотра
Актер Крис Пратт и дочь Шварценеггера стали родителями в третий раз: раскрыли имя ребенка

Актер Крис Пратт и дочь Шварценеггера стали родителями в третий раз: раскрыли имя ребенка

07:14 • 102794 просмотра
Кандидат в канцлеры Германии намерен выставить России решительное требование

Кандидат в канцлеры Германии намерен выставить России решительное требование

08:06 • 62020 просмотра
Проект «Ведьма из Блэр» наконец-то будет доступен в версии, которую задумали его создатели

Проект «Ведьма из Блэр» наконец-то будет доступен в версии, которую задумали его создатели

10:18 • 52874 просмотра
The White Stripes отозвали иск против Дональда Трампа

The White Stripes отозвали иск против Дональда Трампа

11:17 • 34488 просмотра
публикации
Политическая зависимость ВАКС от НАБУ и САП: почему теряет доверие антикоррупционный суд

Политическая зависимость ВАКС от НАБУ и САП: почему теряет доверие антикоррупционный суд

14:37 • 14666 просмотра
Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке

Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке
Эксклюзив

09:58 • 102370 просмотра
Защитит ли АРМА интересы "Ощадбанка"? Конкурс на управляющего "Гулливера" ставит под сомнение финансовую ответственность агентства

Защитит ли АРМА интересы "Ощадбанка"? Конкурс на управляющего "Гулливера" ставит под сомнение финансовую ответственность агентства

06:30 • 120502 просмотра
Дело экс-министра Сольского: ВАКС предоставил доступ адвокатам к материалам, которые опровергают обвинения НАБУ

Дело экс-министра Сольского: ВАКС предоставил доступ адвокатам к материалам, которые опровергают обвинения НАБУ

11 ноября 2024, 11:43 • 127215 просмотра
Зарплата 332 тыс. грн: несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает работать на должности и получать заоблачные средства

Зарплата 332 тыс. грн: несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает работать на должности и получать заоблачные средства

11 ноября 2024, 10:37 • 127547 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мадонна разорвала отношения с бойфрендом, младшим на 37 лет

Мадонна разорвала отношения с бойфрендом, младшим на 37 лет

15:25 • 874 просмотра
OnlyFans в Украине: более 5000 создателей-украинцев заработали $120 млн

OnlyFans в Украине: более 5000 создателей-украинцев заработали $120 млн

13:13 • 14449 просмотра
Bluesky выигрывает на фоне бегства пользователей с X Маска после выборов в США: что происходит

Bluesky выигрывает на фоне бегства пользователей с X Маска после выборов в США: что происходит

11:38 • 26454 просмотра
The White Stripes отозвали иск против Дональда Трампа

The White Stripes отозвали иск против Дональда Трампа

11:17 • 34488 просмотра
Актриса Меган Фокс ждет четвертого ребенка с Machine Gun Kelly

Актриса Меган Фокс ждет четвертого ребенка с Machine Gun Kelly

11:09 • 27097 просмотра
Актуальное
Больше всего боев на Кураховском направлении: что происходит на фронте

Больше всего боев на Кураховском направлении: что происходит на фронте

Киев  •  УНН

14:45 • 3323 просмотра

Read in English

С начала суток произошло 110 боевых столкновений, больше всего на Кураховском и Покровском направлениях. Самые горячие бои продолжаются возле Ильинки и Новоселидовки.

Более половины боев с начала текущих суток произошло на Кураховском и Покровском направлениях, при этом на первом горячее всего на данный момент возле Ильинки и Новоселидовки, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 12 ноября, пишет УНН.

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. В общем, с начала суток уже произошло 110 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Кураховском и Покровском направлениях

- сообщили в Генштабе

Как указано, сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов на Харьковщине, Черниговщине и Сумщине пострадали, в частности, громады населенных пунктов Павловка, Журавка, Волфино, Высокое, Басовка, Новенькое, Бачевск, Будки, Хреновка, Тимофеевка, Студенок и Водолаги. Потерпели от ударов авиации армии террористов Басовка и Юнаковка.

Ситуация по направлениям, по данным Генштаба, такова:

На Харьковском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений. В районе Волчанска идет бой. Также враг нанес авиаудары КАБами по Липцам и району Вильчи.

На Купянском направлении с начала суток российские оккупанты проводили наступательные действия возле Колесниковки, Загрызово, Кругляковки и Лозовой. Пять боестолкновений продолжаются.

На Лиманском направлении противник дважды атаковал возле Новомихайловки и Торского. Наносил авиационные удары по Тернам.

На Торецком направлении оккупанты, при поддержке бомбардировочной авиации, пять раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Торецка и Щербиновки, в настоящее время продолжается бой.

На Покровском направлении противник совершил 24 штурмовые действия в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Григорьевка, Пустынка и Новоалексеевка. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск рф и отбили 13 атак, пока еще идут девять боев.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 41 раз вблизи Ильинки, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Дальнего и Антоновки. 17 попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты. Бои продолжаются - горячее всего на данный момент возле Ильинки и Новоселидовки. Авиация противника нанесла удары по Курахово, Дальнем и Андреевке, сбросив при этом десять КАБ.

На Времовском направлении противник девять раз шел на штурм позиций наших защитников вблизи Ровнополя, Новодаровки и Трудового. Шесть боестолкновений продолжается, также под удары бомбардировочной и штурмовой авиации врага попали Темировка, Зеленое Поле, Великая Новоселка и Раздольное.

На Ореховском направлении отмечается активность вражеской авиации, не прекращаются обстрелы населенных пунктов и позиций наших войск. Ударам подверглись Запорожье, Каменское, Малая Токмачка и Степногорск.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили две вражеские атаки, еще одно боестолкновение продолжается.

"На Курщине Силы обороны отбили семь атак врага, семь боестолкновений продолжаются, за сегодня противник нанес восемь авиаударов, сбросив 11 управляемых авиационных бомб по своей территории", - говорится в сводке.

На других направлениях обстановка, как указано, существенных изменений не претерпела.

Вчера россияне провалили штурм на курщине - пресс-офицер 47-й ОМБР12 ноября 2024, 08:49 • 19533 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
ukrainaУкраина
zaporozheЗапорожье
kharkivХарьков