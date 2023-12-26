Большая детонация на "новочеркасске" свидетельствует, что там мог быть "рождественский подарок" от рф для Украины - Гуменюк
Мощный взрыв и долговременная детонация после удара по российскому кораблю "новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии свидетельствует, что россия могла готовить "рождественский подарок" для Украины, но его удалось уничтожить.
Игнат опроверг заявление минобороны рф об уничтожении двух Су-24 во время атаки на Феодосию
Воздушные силы опровергают заявление россии об уничтожении двух самолетов Су-24, представитель Игнат отмечает регулярную дезинформацию со стороны россии.
Из-за ночного вражеского обстрела Харьковской области погиб мужчина
В результате российского обстрела села Подолы Харьковской области погиб мужчина.
В правительстве рассматривают введение мобильных аптек на прифронтовых территориях
Правительство рассматривает возможность выдачи лицензии АО "Укрпочта" на создание мобильных аптек с целью улучшения доступа к лекарствам в районах с поврежденной инфраструктурой здравоохранения.
В столице проводятся учения по безопасности: проверяют транспорт и разворачивают блокпосты
С 25 по 28 декабря Киев проводит учения по безопасности, которые предусматривают проверку транспортных средств с целью усиления обороноспособности.
В Хьюстоне на Рождество горел дом детства Beyonce на Рождество
Дом детства Beyonce в Хьюстоне загорелся на Рождество, никто не пострадал.
В ответ на атаку американской базы США ударили по объектам Хезболлы в Ираке
США ударили по объектам боевиков из группировки Хезболла в Ираке в ответ на атаки американских баз в Ираке и Сирии и ранения своих военных. В частности, при атаке на базу в иракском Эрбиле были ранены трое американцев.
В Крыму сообщили о новых взрывах и работе вражеской ПВО
Сообщается о взрывах в Крыму и работе вражеской ПВО.
На Днепропетровщине столкнулись 6 автомобилей: шесть человек травмировались
Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием грузовика в Днепропетровской области; трое госпитализированы. Полиция проводит расследование.
В Украине с начала года зафиксировано 55 случаев кори
За 11 месяцев 2023 года в Украине зарегистрировано 55 случаев кори, 5 локализованных вспышек; введена кампания по наверстывающей вакцинации.