Большая детонация на "новочеркасске" свидетельствует, что там мог быть "рождественский подарок" от рф для Украины - Гуменюк

Детонация на российском корабле "новочеркасск" была вызвана не просто горючим или боекомплектом самого корабля. Об этом пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сказала в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Взрыв был мощный, детонация долговременная, пожар масштабный, следовательно, детонация на российском корабле была вызвана не просто горючим или боекомплектом самого корабля. Специфика больших десантных кораблей в том, что они используются сейчас врагом, как логистические объекты для транспортировки важных грузов. Вполне вероятно. вероятно, что это был некий "рождественский подарок", полностью упакованный - сказала Наталья Гуменюк.

Детали

По ее словам, враг вынужден использовать корабли таким образом, поскольку не может себе это позволить другим способом из-за сложностей с использованием Керченского моста и других транспортно-логистических маршрутов.

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Она отметила, что результаты проведенной боевой работы будут еще уточняться после сбора всей информации. Пока делать выводы можно только наглядно.

Напомним,

Украина нанесла авиационный удар по российскому десантному кораблю "новочеркасск" во временно оккупированном Крыму. Позже в минобороны россии подтвердили повреждение большого десантного корабля "новочеркасск" в Феодосии во время удара ВСУ в ночь на 26 декабря.

Из-за ночной атаки ВСУ на порт в Феодосии эвакуированы более 350 человек - розМИ