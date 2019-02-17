Болгарские социалисты призвали левых уйти из парламента

"Вместо того, чтобы принимать реальные законы, улучшающие жизнь бограських граждан, происходит лоббирование в интересах компаний и олигархов, закулисные сделки в интересах партий, а мы не находим себе места в этих соглашениях, в этом законодательстве", - заявила лидер партии Корнелия Нинов.

На предстоящих выборах в парламент ГЭРБ и БСП имеют примерно одинаковые рейтинги. Сейчас ГЭРБ занимает 95 мест в парламенте, а БСП - 80.

Председатель БСП заявила, что необходимо требовать от правящего большинства избрания новой Центральной избирательной комиссии и отмены принятого ранее избирательного кодекса - при таком условии социалисты вернутся в парламент.

По мнению социалистов, нововведения в избирательном законодательстве, делает невозможным сверки списков избирателей, избрание определенного кандидата, запрещает дистанционное голосования и т.д., имеет целью обеспечить победу на грядущих выборах правящей партии ГЕРБ.

Ранее УНН сообщал, что генпрокурор Болгарии Сотир Цацаров заявил, что один из болгарских банков стал частью схемы по переводу средств венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, которая попала под действие санкций США.

Напомним, один из представителей российских спецслужб, причастен к "делу Скрипач", находился в Болгарии в то время, когда там пытались отравить бизнесмена Эмилиана Гебрева.