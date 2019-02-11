Прокурор Болгарії: фігурант "справи Скрипалів" був у країні перед отруєнням бізнесмена

"Підозрюваний у "справі Скрипалів" російський агент з псевдонімом "Федотов" перебував у Болгарії під час отруєння Еміліана Гебрева", - зазначив головний прокурор Болгарії Сотір Цацаров за результатами зустрічі посла Великої Британії в Болгарії Емми Хопкінс з представниками болгарської влади.

"Протягом кількох місяців ми працюємо з болгарською владою і британськими службами. Ми провели дуже плідну зустріч та обговорили ймовірне втручання і потенційне отруєння Еміліана Гебрева", - додала британський посол.

Вона вказала, що подробиці розслідування не можуть бути розкриті, оскільки справа все ще розслідується.

Так, болгарська влада починає нове розслідування отруєння Гебрева три роки по тому, зазначає видання.

При цьому прокурор Болгарії нагадав, що британська влада оголосила про трьох підозрюваних представників російських спецслужб у "справі Скрипалів".

"Двоє з них вважаються злочинцями, а один - помічником, і перші двоє не в'їжджали на територію Болгарії за останні 10 років, а третій, на прізвисько "Сергій Федотов", тричі в'їжджав в Болгарію", - пояснив Цацаров.

З його слів, Федотов відвідував країну тричі - у лютому, квітні та травні 2015 року. Гебрева і його сина госпіталізували 28 квітня в Софії.

Раніше The Insider і Bellingcat вдалося дізнатися, що третій виконавець замаху на Скрипалів у Солсбері, що ховається під ім'ям "Сергій В'ячеславович Федотов", був пов'язаний з отруєнням "Новачком" постачальника озброєння в Україну, підприємця з Болгарії Еміліана Гебрева, замах на якого відбулося у квітні 2015 року.