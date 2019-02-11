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Прокурор Болгарии: фигурант "дела Скрипалей" был в стране перед отравлением бизнесмена

Прокурор Болгарии: фигурант "дела Скрипалей" был в стране перед отравлением бизнесмена

Киев  •  УНН

 • 8923 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Представитель российских спецслужб, причастный к "делу Скрипалей", находился в Болгарии в то время, когда бизнесмена Эмилиана Гебрева пытались отравить. Об этом сообщил главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров, передает УНН со ссылкой на Bulgaria ON AIR.

"Подозреваемый в "деле Скрипалей" российский агент с псевдонимом "Федотов" находился в Болгарии во время отравления Эмилиана Гебрева", - отметил главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров по результатам встречи посла Великобритании в Болгарии Эммы Хопкинс с представителями болгарских властей.

"В течение нескольких месяцев мы работаем с болгарскими властями и британскими службами. Мы провели очень плодотворную встречу и обсудили предполагаемое вмешательство и потенциальное отравление Эмилиана Гебрева", - добавила британский посол.

Она указала, что подробности расследования не могут быть раскрыты, поскольку дело все еще расследуется.

Так, болгарские власти начинают новое расследование отравления Гебрева три года спустя, отмечает издание.

При этом прокурор Болгарии напомнил, что британские власти объявили о трех подозреваемых представителях российских спецслужб в "деле Скрипалей".

"Двое из них считаются преступниками, а один - помощником, и первые двое не въезжали на территорию Болгарии за последние 10 лет, а третий, по прозвищу "Сергей Федотов", трижды въезжал в Болгарию", - объяснил Цацаров.

С его слов, Федотов посещал страну три раза - в феврале, апреле и мае 2015 года. Гебрева и его сына госпитализировали 28 апреля в Софии.

Ранее The Insider и Bellingcat удалось узнать, что третий исполнитель покушения на Скрипалей в Солсбери, скрывающийся под именем "Сергей Вячеславович Федотов", был связан с отравлением "Новичком" поставщика вооружения в Украину предпринимателя из Болгарии Эмилиана Гебрева, покушение на которого состоялось в апреле 2015 года.

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