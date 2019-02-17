Болгарські соціалісти закликали лівих піти з парламенту

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Лідер Болгарської соціалістичної партії закликала лівих скласти з себе повноваження у зв'язку з ухваленням виборчого законодавства, що віддаляє країну від парламентської демократії. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу БСП.