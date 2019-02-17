Болгарські соціалісти закликали лівих піти з парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Лідер Болгарської соціалістичної партії закликала лівих скласти з себе повноваження у зв'язку з ухваленням виборчого законодавства, що віддаляє країну від парламентської демократії. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу БСП.
"Замість того, щоб ухвалювати реальні закони, які поліпшують життя бограських громадян, відбувається лобіювання в інтересах компаній та олігархів, закулісні угоди в інтересах партій, а ми не знаходимо собі місця в цих угодах, в цьому законодавстві", - заявила лідер партії Корнелія Нінова.
На майбутніх виборах до парламенту ГЕРБ та БСП мають приблизно однакові рейтинги. Наразі ГЕРБ займає 95 місць у парламенті, а БСП - 80.
Голова БСП заявила, що необхідно вимагати від правлячої більшості обрання нової Центральної виборчої комісії та скасування ухваленого раніше виборчого кодексу - за такої умови соціалісти повернуться до парламенту.
На переконання соціалістів, нововведення у виборчому законодавстві, що унеможливлює звірення списків виборців, обрання певного кандидата, забороняє дистанційне голосування тощо, має мету забезпечити перемогу на прийдешніх виборах правлячої партії ГЕРБ.
Раніше УНН повідомляв, що генпрокурор Болгарії Сотір Цацаров заявив, що один з болгарських банків став частиною схеми з переказу коштів венесуельської нафтової держкомпанії PDVSA, яка підпала під дію санкцій США.
Нагадаємо, один з представників російських спецслужб, причетний до "справи Скрипалів", перебував у Болгарії у той час, коли там намагалися отруїти бізнесмена Еміліана Гебрева.