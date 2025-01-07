Более 900 млн гривен было потрачено в рамках «Зимней еПоддержки» в отделениях «Укрпочты» - Смелянский

В рамках "Зимней еПоддержки" в отделениях "Укрпочты" по 1000 гривен получили более 1,2 млн человек на сумму в более чем 900 млн гривен. Почти 800 млн гривен были потрачены ими на оплату коммунальных услуг, а также на приобретение товаров украинских производителей и периодических изданий. Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"Это более, чем 1,2 млн, потому что часть людей потратила частично, то есть люди имеют возможность не сразу потратить 1000 гривен, а потратить ее частично. Если мы говорим о сумме, то в целом за декабрь месяц - это более 900 млн гривен. Подавляющее большинство из этой суммы - почти 800 млн гривен направили на оплату коммунальных платежей. Второе место заняло приобретение товаров украинских производителей. Около 90 млн гривен. Третье - люди переплатили периодические издания около 60 млн гривен. Далее это медикаменты и книжные услуги", - сказал Смелянский, отвечая на вопрос, сколько людей потратили средства „Зимней еПоддержки" в отделениях „Укрпочты".

Он отметил, чтобы получить средства "Зимней еПоддержки" в отделениях "Укрпочты" людям не нужно заполнять никаких заявок.

"Так, как мы выплачиваем пенсионерам и людям с инвалидностью, которые обычно получают эти выплаты пенсионные на "Укрпочте", они ждут свой день, или приходят к нам в день получения пенсии, или выплаты субсидии, и мы вместе с этими выплатами предоставляем им возможность воспользоваться своей 1000 гривен. Ничего заполнять не надо", - добавил Смелянский.

Напомним

Правительство Украины в очередной раз увеличило расходы госбюджета на государственные программы "Национальный кэшбек" и "Зимняя еПоддержка", дополнительно выделив 393,77 млн грн.