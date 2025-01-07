Понад 900 млн гривень було витрачено в рамках "Зимової єПідтримки" у відділеннях "Укрпошти" - Смілянський

В рамках "Зимової єПідтримки" у відділеннях "Укрпошти" по 1000 гривень отримали понад 1,2 млн людей на суму в більше ніж 900 млн гривень. Майже 800 млн гривень були витрачено ними на оплату комунальних послуг, а також на придбання товарів українських виробників та періодичних видань. Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

"Це понад, ніж 1,2 млн, бо частина людей витратила частково, тобто люди мають можливість не одразу витратити 1000 гривень, а витратити її частково. Якщо ми кажемо про суму, то загалом за грудень місяць - це понад 900 млн гривень. Переважна більшість з цієї суми - майже 800 млн гривень спрямували на оплату комунальних платежів. Друге місце зайняло придбання товарів українських виробників. Близько 90 млн гривень. Третє - люди переплатили періодичні видання близько на 60 млн гривень. Далі це медикаменти та книжкові послуги", - сказав Смілянський, відповідаючи на питання, скільки людей витратили кошти "Зимової єПідтримки" у відділеннях "Укрпошти".

Він зазначив, щоб отримати кошти "Зимової єПідтримки" у відділеннях "Укрпошти" людям не потрібно заповнювати ніяких заявок.

"Так, як ми виплачуємо пенсіонерам та людям із інвалідністю, які зазвичай отримують ці виплати пенсійні на "Укрпошті", вони чекають свій день, або приходять до нас в день отримання пенсії, чи виплати субсидії, і ми разом з цими виплатами надаємо їм можливість скористатися своєю 1000 гривень. Нічого заповнювати не треба", - додав Смілянський.

Нагадаємо

Уряд України вчергове збільшив видатки держбюджету на державні програми "Національний кешбек" і "Зимова єПідтримка", додатково виділивши 393,77 млн грн.