Более 800 пожилых жителей Часов Яра отказываются от эвакуации - городская администрация

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
  •  23822 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
  •  44275 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
  •  92114 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
  •  102017 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
  •  128037 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
2 апреля 2024, 12:15  •  128628 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
2 апреля 2024, 12:04  •  123795 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
2 апреля 2024, 11:27  •  114280 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
2 апреля 2024, 11:15  •  78363 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
2 апреля 2024, 08:52  •  100187 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

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Более 800 пожилых жителей Часов Яра отказываются от эвакуации - городская администрация

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Столтенберг прокомментировал идею передать "Рамштайн" под контроль НАТО

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Украина и Эстония обсудили создание совместных оборонных предприятий

Украина и Эстония обсудили создание совместных оборонных предприятий

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Эстония поможет Украине с энергетическим оборудованием на фоне последних обстрелов рф - Шмыгаль

Эстония поможет Украине с энергетическим оборудованием на фоне последних обстрелов рф - Шмыгаль

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В ООН выразили опасения, что мировое сообщество "стало равнодушным" к войне в Украине

В ООН выразили опасения, что мировое сообщество "стало равнодушным" к войне в Украине

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Пограничники и нацгвардейцы уничтожили вражеский центр управления РЭБ

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В Украину прибыл вицеспикер Сеймаса Литвы: встретился со Стефанчуком и обсудил совместное производство оружия

В Украину прибыл вицеспикер Сеймаса Литвы: встретился со Стефанчуком и обсудил совместное производство оружия

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2 апреля 2024, 09:02  •  180678 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  187433 просмотра
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
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1 апреля 2024, 09:33  •  223240 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  494377 просмотра

Более 800 пожилых жителей Часов Яра отказываются от эвакуации - городская администрация

875 преимущественно пожилых жителей остаются в Часовом Яру Донецкой области, несмотря на постоянные обстрелы, отсутствие коммунальных услуг и усилия властей убедить их эвакуироваться, поскольку они чувствуют себя как дома и им некуда идти.

Война •   •  10666 просмотра
Более 800 пожилых жителей Часов Яра отказываются от эвакуации - городская администрация

Столтенберг прокомментировал идею передать "Рамштайн" под контроль НАТО

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг обсудил необходимость более предсказуемой и долгосрочной поддержки Украины, возможно, путем включения украинской Контактной группы в институциональные рамки НАТО для обеспечения надежности и приверженности.

Война •   •  10556 просмотра
Столтенберг прокомментировал идею передать "Рамштайн" под контроль НАТО

Украина и Эстония обсудили создание совместных оборонных предприятий

Шмыгаль и Президент Эстонии обсудили возможность создания совместных оборонных предприятий, а также европейские и евроатлантические стремления Украины.

Война •   •  10661 просмотра
Украина и Эстония обсудили создание совместных оборонных предприятий

Эстония поможет Украине с энергетическим оборудованием на фоне последних обстрелов рф - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетил Эстонию, чтобы обсудить вопросы европейской интеграции, сотрудничества в сфере кибербезопасности против российских кибератак, военной помощи, санкций против России, конфискации российских активов в пользу Украины и поддержки Эстонией украинской "Формулы мира".

Война •   •  11766 просмотра
Эстония поможет Украине с энергетическим оборудованием на фоне последних обстрелов рф - Шмыгаль

В ООН выразили опасения, что мировое сообщество "стало равнодушным" к войне в Украине

Верховный комиссар ООН по правам человека выражает обеспокоенность растущим равнодушием международного сообщества к продолжающейся войне в Украине, которая повлекла за собой огромные страдания и жертвы.

Война •   •  12468 просмотра
В ООН выразили опасения, что мировое сообщество "стало равнодушным" к войне в Украине

Пограничники и нацгвардейцы уничтожили вражеский центр управления РЭБ

Украинские пограничники совместно с Национальной гвардией уничтожили антенное оборудование и пункт управления средствами радиоэлектронной борьбы на Запорожском направлении.

Война •   •  12155 просмотра
Пограничники и нацгвардейцы уничтожили вражеский центр управления РЭБ

50 художественных школ и колледжей полностью разрушены за два года войны - Минкульт

Из-за российской агрессии за последние два года в Украине было полностью разрушено 50 художественных школ и колледжей и 72 повреждены. Более 3 500 преподавателей художественных дисциплин остались без работы, а 44 500 детей не смогли продолжить свое художественное образование.

Война •   •  11753 просмотра
50 художественных школ и колледжей полностью разрушены за два года войны - Минкульт

В Украину прибыл вицеспикер Сеймаса Литвы: встретился со Стефанчуком и обсудил совместное производство оружия

Вице-спикер Сеймаса Литвы Паулюс Саударгас прибыл в Киев, где встретился с Председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, чтобы обсудить вопросы оборонной поддержки Украины.

Война •   •  13300 просмотра
В Украину прибыл вицеспикер Сеймаса Литвы: встретился со Стефанчуком и обсудил совместное производство оружия

Количество высланных из ЕС в 2023 году россиян выросло на треть - росСМИ

В 2023 году гражданам рф было выдано более 7 000 приказов о выезде из ЕС, что на 34% больше, чем в 2022 году, причем больше всего выслала Германия - 2 000 россиян.

Новости Мира •   •  11239 просмотра
Количество высланных из ЕС в 2023 году россиян выросло на треть - росСМИ

Лубинец предложил ЮАР стать посредником для возвращения всех украинцев домой

Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека, предложил ЮАР стать важным посредником в возвращении всех украинцев домой.

Война •   •  13455 просмотра
Лубинец предложил ЮАР стать посредником для возвращения всех украинцев домой