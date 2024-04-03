Более 800 пожилых жителей Часов Яра отказываются от эвакуации - городская администрация

В Часовом Яру Донецкой области остается 875 жителей, в основном - это пожилые люди, которые не решаются на эвакуацию. Об этом в эфире Радио Свобода рассказал начальник городской военной администрации Сергей Чаус, передает УНН.

875 человек остаются в общине. Мы немного уменьшили количество, люди немного подвинулись. Но сказать, что это большой поток, не могу. Люди все равно остаются в своих квартирах и домах. Как вы видите, количество не малое - рассказал Сергей Чаус.

Он рассказал, что городские власти пытаются убедить людей выезжать. Вчера для них провели телемост с одним из "шелтеров" в центре Украины, чтобы продемонстрировать, как устроены жители города, которые уже согласились на эвакуацию.

Однако, как говорит руководитель МВА, несмотря на обстрелы, отсутствие электроэнергии, воды и газа, многие жители не готовы выезжать.

Большинство - это люди пенсионного возраста, кому далеко за 60. Говорить, что они не знают, куда ехать - не совсем правильно. Они не понимают, как они себя будут видеть в обществе дальше. Здесь они находятся дома. Да, постоянная опасность. Да, постоянно стреляют. Да, отсутствие электроэнергии, воды, газа. Но они дома. Это их основной нарратив. Они говорят, что они дома и им некуда ехать. Постоянные обстрелы, которые не утихают, тишины в городе в последние месяцы просто не существует - рассказал чиновник.

По его словам, российская артиллерия, авиация атакуют ежедневно, хотя и есть минуты затишья. Для тех, кто остается в городе, привозят воду и продуктовые наборы.

Гуманитарную помощь жители получают - развозка воды, минимальный набор того, что можно сделать во время боевых действий, мы выполняем, несмотря на риски и сложную ситуацию - сказал Сергей Чаус.

Напомним

По оценкам Донецкой ОГА, Часов Яр разрушен на 70%. Аналогично тому, как были разрушены другие города, которые находятся вдоль линии фронта: Лиманская громада разрушена на 80%, а Бахмут, Авдеевка - стерты с лица земли.

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