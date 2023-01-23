Окупанти обстріляли Часів Яр, одна людина загинула, двоє — отримали поранення

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"Одна людина загинула, двоє поранені в результаті обстрілу російськими окупаційними військами міста Часів Яр", - зазначив Кириленко.

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Голова ОВА додав, що російські окупанти вдарили по житловому кварталу із реактивної системи залпового вогню, пошкодили щонайменше дев'ять багатоповерхівок, перебили мережі постачання до мікрорайону електрики та газу.

"Фактично, увесь мікрорайон залишився без світла і тепла. Росіяни навмисне тероризують та знищують цивільне населення. І дорого за це заплатять", - сказав він.

Нагадаємо

За 22 січня російські окупанти поранили чотирьох жителів Донеччини.