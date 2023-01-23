Оккупанты обстреляли Часов Яр, один человек погиб, двое - получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Часовом Яру Донецкой области один человек погиб, еще двое — получили ранения из-за вражеского обстрела жилого квартала из РСЗО. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, передает УНН.
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"Один человек погиб, двое ранены в результате обстрела российскими оккупационными войсками города Часов Яр", - отметил Кириленко.
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Глава ОВА добавил, что российские оккупанты ударили по жилому кварталу из реактивной системы залпового огня, повредили по меньшей мере девять многоэтажек, перебили сети снабжения микрорайона электричеством и газом.
"Фактически, весь микрорайон остался без света и тепла. Россияне умышленно терроризируют и уничтожают гражданское население. И дорого за это заплатят", - сказал он.
Напомним
За 22 января российские оккупанты ранили четырех жителей Донецкой области.