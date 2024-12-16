Более 50 населенных пунктов на Ровенщине остались без света из-за непогоды
Киев • УНН
Из-за сильного ветра в Ривненском, Дубенском и Сарненском районах отключено электроснабжение. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, местные власти призывают соблюдать правила безопасности.
51 населенный пункт на Ровенщине остался без электроснабжения из-за непогоды. Об этом сообщил председатель Ровенской ОВА Александр Коваль, передает УНН.
По его словам, сильный ветер оставил без света жителей Ровенского, Дубенского и Сарненского районов.
"Энергетики и представители других служб работают над ликвидацией последствий. Нахожусь с ними на постоянной связи. Призываю, не пренебрегать правилами безопасности, не подходить к линиям электропередач и не пытаться самостоятельно восстановить электроснабжение", - добавил председатель ОВА.
Непогода в Украине оставила сотни населенных пунктов без света: показали последствия5 нояб. 2024, 08:59 • 16847 просмотров