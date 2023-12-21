Более 30 штурмов за сутки: Силы обороны удерживают плацдарм на левобережье Днепра

Украинские защитники на юге Украины продолжают держать позиции несмотря на активные попытки россиян прорвать оборону ВСУ. Об этом со ссылкой на утреннюю сводку Сил обороны Пивна, передает УНН.

Детали

Отмечается, что оккупанты продолжают укрепление своих позиций подтягивая резервы. россияне проводят аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют реактивные системы залпового огня, дроны различного типа: как ударные, так и снаряженные осколочными боеприпасами.

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Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Но враг не оставил намерения вытеснять наши подразделения с левобережья Днепра. За минувшие сутки совершил более 30 попыток неудачных штурмовых действий. Атаки были отбиты, враг отступил, понеся большие потери - резюмировали в Силах обороны Юга.

Украинские военные продолжают удерживать позиции, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Дополнение

Также известно, что 5 боевых кораблей россиян продолжают маневрировать вблизи побережья РФ и временно оккупированной территории АР Крым, 4 из них в Черном море и 1 в Азовском.

Тем временем ракетоносители заведены в пункты базирования.

Напомним,

российские войска усилили атаки на Белогоровку, применяя артиллерию, минометы и периодически авиацию - украинские защитники отбили 13 штурмов.