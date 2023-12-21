Более 30 штурмов за сутки: Силы обороны удерживают плацдарм на левобережье Днепра
Украинские войска отбили более 30 российских атак на левом берегу Днепра, в то время, как россия усиливает обстрелы и активно использует дроны различного типа: как ударные, так и снаряженные осколочными боеприпасами.
В Херсоне враг ночью попал по медучреждению: есть серьезные разрушения одного из отделений
Российские войска ночью атаковали Херсон, повредив медицинское учреждение и жилой дом.
На Сумщине пограничники обезвредили вражеский дрон-камикадзе
Украинские пограничники в Сумской области обезвредили вражеский беспилотник-камикадзе с помощью антидронового ружья.
Данилов анонсировал "очень приятные новости" по боеприпасам
Данилов намекнул на позитивные новости относительно производства боеприпасов в Украине в ближайшее время, с участием как государственных, так и частных компаний.
Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования
Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования.
Закупки по каталогу, привлечение отечественных производителей, меню от профессиональных технологов: Жумадилов рассказал о новых подходах в питании украинской армии
Украинская армия будет закупать продукты питания по каталогу из 409 наименований, разработанным профессиональными технологами, и привлекать к этому процессу отечественных производителей, чтобы обеспечить прозрачность и эффективность в удовлетворении потребностей военных в питании.
Оккупанты активизировали штурм Белогоровки, враг бил из артиллерии и минометов - Лысогор
Российские войска усилили атаки на Белогоровку, применяя артиллерию, минометы и периодически авиацию - украинские защитники отбили 13 штурмов. Тем временем шахтеры так называемой "луганской народной республики" сталкиваются с невыплатой заработной платы и потерей рабочих мест.
Вражеская атака на Киевщину: спасатели показали последствия
Атака вражеского БПЛА в Киевской области уничтожила складские помещения и транспортные средства, но жертв и пострадавших нет. Спасатели ликвидировали пожар на площади 1 500 кв. м.
Армия Израиля нашла туннели главарей ХАМАС в центре Газы
Армия обороны Израиля обнаружила в центре города Газа комплекс туннелей, которыми пользуются лидеры ХАМАС, стратегически расположенных вблизи гражданских объектов, включая школу. Эти туннели, оснащенные современным оборудованием.
Надеемся на положительный результат в январе - Данилов о помощи Украине от США
Данилов оптимистично настроен на то, что Конгресс США одобрит финансирование помощи Украине в январе, после заверений американских лидеров и двухпартийных усилий.