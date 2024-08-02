По состоянию на конец июля только 116 из 379 зарегистрированных политических партий подали отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за II квартал 2024 года. Еще 263 партии пока не выполнили требования закона. Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), передает УНН.

Детали

По состоянию на 31.07.2024 всего 116 из 379 зарегистрированных политических партий подали отчеты за II квартал 2024 года в Реестр POLITDATA - говорится в сообщении.

Таким образом 263 политических партий еще не подали отчеты за второй квартал

В НАПК отметили, что за непредставление отчетов предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 5 100 до 6 800 гривен.

Также в Агентстве напоминают, что 10 августа 2024 года завершается кампания отчетности для политических партий за II квартал 2024 года.

Напомним

26 апреля завершились кампания отчетности за 2020-2023 годы для непарламентских политических партий, не получающих государственного финансирования, а 26 марта - для парламентских партий.

НАПК выявило ряд существенных нарушений в отчетах политической партии "Голос" об имуществе, доходах и обязательствах финансового характера за III - IV кварталы 2020 года.