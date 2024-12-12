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Более 200 тыс. раз украинцы меняли данные о ФЛП в "Дії"

Более 200 тыс. раз украинцы меняли данные о ФЛП в "Дії"

Киев  •  УНН

 • 3221 просмотра

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Украинские предприниматели теперь могут вносить изменения в ФЛП через мобильное приложение "Дія". Процесс занимает до 10 минут и позволяет обновить личные данные, адрес и виды деятельности онлайн.

Большое количество украинских предпринимателей больше не ходят в учреждения подавать заявления об изменениях в ФЛП, а делают это в государственном мобильном приложении. Об этом сообщила "Дія", передает УНН.

Детали

Обновить фамилию, адрес, контактные данные или виды экономической деятельности можно благодаря порталу "Дія". Несколько кликов - и ваш запрос в Едином государственном реестре.

Услуга реализована Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством юстиции при поддержке Программы EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа и финансируемой Швейцарией.

Дополнительно

По информации "Дія", внесение изменений о физическом лице-предпринимателе занимает до 10 минут. 

Получить услугу можно онлайн:

1. Нажать ссылку "Подать заявление", авторизоваться или зарегистрироваться в кабинете гражданина.

2. Заполнить онлайн-форму на получение услуги и подписать заявление "Дія" подписью или другой электронной подписью физического лица.

3. Если Вы являетесь плательщиком единого налога, после внесения изменений в вид деятельности (КВЭД), ФИО, местонахождение заявление об этом автоматически поступит в налоговую.

4. Дія отправит заявление в Единый государственный реестр (ЕГР) для внесения изменений. Если Вы выбрали упрощенную систему налогообложения, то Реестр передаст данные налоговой по месту регистрации ФЛП или по месту ведения хозяйственной деятельности.

5. Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина в разделе "Услуги" - "Заказ услуги". Оповещение о результате также поступит на почту и в кабинет гражданина в раздел "Обратите внимание".

Также доступна возможность получить услугу оффлайн:

1. Вам понадобится регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН). Если Вы не оформляли РНУКНП по религиозным убеждениям, понадобится паспорт с отметкой о праве использовать номер и серию паспорта вместо номера налогоплательщика или приложения к ID-карте, в котором есть такая отметка.

2. Далее нужно подать заявление в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или в исполком городского совета без привязки к задекларированному месту жительства или адресу регистрации ФЛП.

3. Если Вы вносите изменения в номер налогоплательщика, Вам нужна копия справки об изменении номера налогоплательщика.

4. Если Вы меняете паспортные данные, надо добавить ксерокопии первой страницы и, в случае если Вы не оформляли номер налогоплательщика по религиозным убеждениям, также ксерокопию страницы с отметкой о возможности проводить уплаты по серии и номеру паспорта или приложения к ID карте в котором есть такая отметка.

5. Если у Вас нет возможности посетить ЦНАП или исполком лично, Вы можете отправить заявление по почте. В этом случае перед отправкой Вам надо будет заверить Вашу подпись нотариально.

Напомним

Парламент внес изменения в Налоговый кодекс, согласно которым повышенные налоги для физических лиц-предпринимателей будут действовать не с 1 октября, а с 1 января 2025 года.  

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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