Более 185 млн счетов открыли пользователи платежных услуг в 2023 году

Количество счетов, которые открыли пользователи платежных услуг, выросло на 15,5% по сравнению с предыдущим годом и составило 185,1 миллионов. Об этом сообщает НБУ, передает УНН.

Детали

Общее количество счетов, открытых пользователями платежных услуг, выросло на 15,5% по сравнению с предыдущим годом и достигло 185,1 миллиона штук. По состоянию на 1 января 2023 года это количество составляло 160,2 миллиона счетов.

Кроме того, количество пользователей, которые обслуживаются дистанционно, продолжает расти. Сейчас более двух третей всех пользователей со счетами у поставщиков платежных услуг используют дистанционное обслуживание: это касается 89,2% субъектов хозяйствования и 79,5% физических лиц, что составляет соответственно 2,9 миллиона и 62,3 миллиона клиентов.

В начале 2024 года счета пользователям были открыты в 63 банках и одном небанковском поставщике платежных услуг.

Общее количество пользователей составило 82 миллиона человек, что почти на 3% больше, чем в начале предыдущего года (79 миллионов человек на 1 января 2023 года).

Напомним

Как свидетельствуют данные Нацбанка, в 2023 году количество безналичных карточных транзакций в Украине превысило довоенные показатели, составив более 6 миллиардов гривен.

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