Более 185 млн счетов открыли пользователи платежных услуг в 2023 году

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Энергетики стабилизировали ситуацию в Кривом Роге: запитаны все дома
Энергетикам ДТЭК удалось стабилизировать ситуацию в Кривом Роге и Криворожском районе, восстановив электроснабжение всем потребителям после российских обстрелов.
День СБУ: ключевые достижения, планы, боевая работа
Служба безопасности Украины (СБУ) отмечает свою 32-ю годовщину, подчеркивая свою ключевую роль в противодействии российской агрессии с помощью спецопераций, морских беспилотников, боевой работы, разоблачения предателей и коллаборационистов, расследования военных преступлений, противодействия киберугрозам и разрушения Крымского моста.
Ракетная атака рф на Киев: известно уже о 5 пострадавших
Два человека были госпитализированы и трое получили помощь на месте после утренней ракетной атаки российских войск в Печерском районе, в результате которой пять человек получили ранения.
Падение обломков вражеских ракет в столице: в полиции показали последствия
Обломки вражеских ракет упали в Печерском, Соломенском и Дарницком районах.
Ракетный удар по Киеву: посол США призвала усилить поддержку Украины
Посол отметила, что за последние пять дней Россия запустила сотни ракет и беспилотников против суверенной страны. Она призвала не медлить с военной помощью для Киева.
Киев подвергся третьей ракетной атаке рф за 5 дней: КГВА сообщает о последствиях в двух районах, обломках - в еще двух
Две баллистические ракеты, выпущенные рф из оккупированного Крыма, были уничтожены украинскими силами противовоздушной обороны во время вражеской ракетной атаки на Киев, есть повреждения зданий и пострадавшие.
В Киеве затруднено движение транспорта на улице Бойчука
Четыре человека, в том числе несовершеннолетний, получили ранения в результате ракетного обстрела в Печерском районе Киева, что затруднило движение на улице Михаила Бойчука в обоих направлениях.
Ракетная атака рф: в Соломенском районе повреждена многоэтажка
В результате российского ракетного удара повреждены многоэтажный дом в Соломенском районе Киева и нежилое здание в Печерском районе, четыре человека получили ранения на Печерске.
В Киеве уже четверо пострадавших из-за ракетной атаки рф, среди них несовершеннолетняя - мэр
Четыре человека, в том числе 16-летняя девушка, получили ранения в результате российского ракетного обстрела Печерского района Киева, двум женщинам оказали помощь на месте, а двух других госпитализировали.