С конца 2023 года более 140 тыс. транспортных средств граждане перерегистрировали в Дії. Услуга является одной из самых популярных в приложении Дія.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел, передает УНН.

Детали

Уже более 140 000 транспортных средств граждане перерегистрировали в Дії. Эту услугу МВД Украины запустило в сотрудничестве с Минцифрой в конце 2023 года. Сейчас она одна из самых популярных в приложении Дія, ведь существенно экономит время как продавцам, так и покупателям. Переоформить автомобили, мотоциклы и мопеды можно в несколько кликов не выходя из дома - говорится в сообщении.

В МВД напомнили, что онлайн перерегистрация транспортных средств в Дії доступна только для физических лиц 1 раз в год, а также анонсировали новую функцию, которая позволит пользователям видеть в приложении причину в случае отказа в перерегистрации.

Напомним,

После периода тестирования, с декабря прошлого года в Дії доступен онлайн-сервис по перерегистрации транспортных средств.

Перерегистрация в Дії доступна для легковых авто, мотоциклов или мопедов. Продавцу нужно только оформить договор в Дії и поделиться QR-кодом или ссылкой. А покупателю - ознакомиться с документом, выбрать номерные знаки и техпаспорт.

В МВД назвали семь возможных причин отказа оформления договора перерегистрации автомобиля через портал Дія.