После вступления в силу закона, который предоставляет возможность призывать заключенных для службы в армии, ею воспользовались по меньшей мере 3611 осужденных. Такие данные приводит NGL.media, передает УНН.

Анализ судебного реестра показывает, что за два месяца такой возможностью уже воспользовались 3611 осужденных. Это более 13% от общего количества заключенных в украинских колониях - пишет издание.

Отмечается, что в целом правительство рассчитывает на мобилизацию не менее 4 тыс. осужденных. Это фактически полноценная отдельная бригада ВСУ.



Более половины увольнений пришлось на последние две недели мая, когда соответствующий закон только вступил в силу.

«Если анализировать характер преступлений, совершенных уже бывшими заключенными, то абсолютное большинство из них были осуждены за кражи, грабежи, разбои или тяжкие телесные повреждения - в том числе и повлекшие смерть потерпевшего. Почти все они будут служить исключительно на стрелковых должностях. Судя по судебным постановлениям, лишь несколько уволенных будут служить санитарами, поварами или водителями», - отмечает издание.

Как сообщается, данные анализа свидетельствуют, что 40% заключенных - это неоднократно судимые лица.

Дополнение

Ожидается, что более 4000 человек добровольцев примут участие в первом раунде подобной мобилизации. Сейчас заключенные-добровольцы служат в частях, которые полностью состоят из бывших заключенных и управляются опытными военными.