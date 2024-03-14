Бойцы РДК требуют от местных властей эвакуировать жителей белгородской и курской областей

Легион "Свобода России", российской добровольческий корпус и Сибирский батальон требуют от губернаторов курской и Белгородской областей Романа Старовойта и Вячеслава Гладкова эвакуировать гражданских из зоны боевых действий. об этом говорится в совместном обращении бойцов, которое обнародовал Легион, пишет УНН.

Детали

Бойцы отмечают, что планируют продолжить нанесение массированных ударов по территории Белгородской и Курской областей.

Мы призываем уполномоченных лиц этих областей, прежде всего губернатора курской области романа старовойта и губернатора Белгородской области Вячеслава гладкова немедленно объявить эвакуацию со всей территории вышеупомянутых областей и без промедления эвакуировать гражданских - говорится в заявлении бойцов трех подразделений.

Они отмечают, что мирные жители не должны страдать от войны, и любые жертвы в процессе боевых действий будут на совести Старовойта и Гладкова.

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Военные призвали губернаторов прекратить выполнять преступные приказы кремля и не препятствовать эвакуации мирных граждан из зоны боевых действий, которые сами уже решили покинуть свои дома и спасать жизни своих семей.

Операция по освобождению курской и белгородской областей будет продолжаться до достижения всех поставленных целей - отмечают бойцы.

Напомним,

Сегодня в Российском добровольческом корпусе заявили, что добровольцы планируют открыть огонь по военным целям России на территории Белгородской и Курской областей. Они призвали местных жителей эвакуироваться.

В российском Белгороде прогремели взрывы. В частности, жители Белгорода сообщают о громком взрыве в районе вокзала. Перед этим в городе была объявлена ракетная опасность.

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