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Бойко хотят отозвать из Комитета по правам человека. Нардепы подготовили проект постановления

Бойко хотят отозвать из Комитета по правам человека. Нардепы подготовили проект постановления

Киев  •  УНН

 • 1022 просмотра

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28 нардепов подают постановление об отзыве Юрия Бойко из Комитета по правам человека ВР. Одна из причин - распространение им пророссийских нарративов в TikTok.

В Верховную Раду подают постановление об отзыве Юрия Бойко из Комитета по правам человека. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, нардеп Ярослав Юрчишин, передает УНН.

"Юрий Бойко просто в очередной раз всем напомнил, где находится его хозяин и чьи интересы он защищает на самом деле. Мне обидно, что он до сих пор является членом парламентского Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Не может человек, который разжигает межэтническую вражду, подыгрывая агрессору, быть в этом комитете", - сообщил Юрчишин.

Он добавил, что вместе с коллегами подает проект постановления об отзыве Бойко с должности члена Комитета по правам человека.

По словам Юршишина, авторами постановления являются 28 нардепов.

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В то же время, на сайте ВР проект постановления об отзыве Юрия Бойко из Комитета по правам человека пока не зарегистрирован.

Напомним

Бывший нардеп от пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и ныне глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрий Бойко начал активно выставлять видео в TikTok с пророссийскими нарративами. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
tiktokТикТок
verkhovna-radaВерховная Рада
ukrainaУкраина