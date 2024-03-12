Бои в Белгородской области: в ГУР проверяют информацию о вероятном сбитии российского Су-27

Сегодня, утром во время боев в Белгородской области мог быть сбит российский истребитель Су-27. Сейчас Главное управление разведки проверяет эту информацию. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГУР Андрей Юсов, передает УНН.

Детали

По его словам, бои в Белгородской области проходят интенсивно, поэтому любая информация требует дополнительного подтверждения.

Там идут чрезвычайно активные боевые действия, и очень много событий происходит. Такая информация (о сбитии Су-27- ред.) есть, она сейчас дополнительно проверяется - заявил Андрей Юсов.

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Дополнение

Сегодня днем в российских Telegram-каналах появилась информация что вблизи населенного пункта Валуйки, вероятно, был сбит российский истребитель Су-27.

По данным очевидцев, сначала прогремел мощный взрыв. Впоследствии самолет упал в лесу.

Местные опубликовали видео, на которых якобы видны последствия падения истребителя и столб густого черного дыма над лесом. Пока официальных подтверждений нет.

Напомним

Тем временем в россии официально подтвердили падение Ил-76. российский военный самолет, на борту которого находились 15 человек, разбился в ивановской области. 8 членов экипажа и 7 пассажиров, находившихся на борту, погибли