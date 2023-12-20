Boeing кружил на взлетно-посадочной полосе, на фоне шторма в Аргентине
Киев • УНН
Штормовой ветер со скоростью до 150 км/ч привел к тому, что самолет Boeing 737-700 перевернулся и столкнулся с рампой в аэропорту Буэнос-Айреса, повредив воздушное судно и нарушив график полетов. О пострадавших не сообщается.
В результате штормового ветра, скорость которого достигала 150 км/ч, в аэропорту Буэнос-Айреса, в Аргентине, стихия сдвинула с места и повернула на несколько метров Boeing 737-700 общей массой 38 тонн. Об этом пишет УНН со ссылкой на BNN Breaking.
Детали
На фоне сильного шторма на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Хорхе Ньюбери в Буэнос-Айресе был замечен самолет Boeing 737-700, который кружил на на взлетно-посадочной полосе. Свидетельством ярости шторма стал ветер, скорость которого достигала 150 километров в час, что заставило припаркованный самолет сдвинуться с места, в результате чего он столкнулся с трапом.
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Тот с большой скоростью покатился по взлетно-посадочной полосе. Другое крыло задело здание аэропорта. В результате происшествия повреждены служебные машины и тележки, кроме того отменили и задержали несколько рейсов. Никто не пострадал, но самолет получил повреждения.
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Дополнение
Необычный инцидент, снятый на видео, подчеркивает удивительную силу природы и потенциальные риски, которые она создает даже для самых колоссальных объектов, созданных человеком, таких как самолеты, пишет издание.
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Boeing кружил на взлетно-посадочной полосе, на фоне шторма в Аргентине
Штормовой ветер со скоростью до 150 км/ч привел к тому, что самолет Boeing 737-700 перевернулся и столкнулся с рампой в аэропорту Буэнос-Айреса, повредив воздушное судно и нарушив график полетов. О пострадавших не сообщается.
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