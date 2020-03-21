BMW и Volkswagen закрывают заводы в США и Мексике из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Немецкий автостроительный концерн Volkswagen приостанавливает работу своих заводов в мексиканских штатах Пуэбла и Гуанахуато. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
В заявлении концерна говорится о том, что конвейеры останавливаются предварительно на период с 30 марта до 12 апреля. Эта мера принята для исключения контактов большого числа людей в условиях пандемии, подчеркивается в заявлении VW.
Немецкий автоконцерн BMW из-за коронавируса также объявил о приостановке производства на своем заводе в Южной Каролине (США), где работают 11 тысяч человек.
Ожидается, что предприятие будет закрыто на две недели с 3 апреля. Завод является крупнейшим в мире производственным предприятием BMW.
Напомним, Еврокомиссия ослабит бюджетное регулирование во время пандемии коронавируса.