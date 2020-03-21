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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 98342 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102895 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104968 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104022 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112506 просмотра

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BMW и Volkswagen закрывают заводы в США и Мексике из-за коронавируса

BMW и Volkswagen закрывают заводы в США и Мексике из-за коронавируса

Киев  •  УНН

 • 14575 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Немецкий автостроительный концерн Volkswagen приостанавливает работу своих заводов в мексиканских штатах Пуэбла и Гуанахуато. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

В заявлении концерна говорится о том, что конвейеры останавливаются предварительно на период с 30 марта до 12 апреля. Эта мера принята для исключения контактов большого числа людей в условиях пандемии, подчеркивается в заявлении VW.

Немецкий автоконцерн BMW из-за коронавируса также объявил о приостановке производства на своем заводе в Южной Каролине (США), где работают 11 тысяч человек.

Ожидается, что предприятие будет закрыто на две недели с 3 апреля. Завод является крупнейшим в мире производственным предприятием BMW.

Напомним, Еврокомиссия ослабит бюджетное регулирование во время пандемии коронавируса.

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