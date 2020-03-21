BMW і Volkswagen закривають заводи в США і Мексиці через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Німецький автобудівельний концерн Volkswagen призупиняє роботу своїх заводів в мексиканських штатах Пуебла і Гуанахуато. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
У заяві концерну йдеться про те, що конвеєри зупиняються попередньо на період з 30 березня до 12 квітня. Цей захід вжито для виключення контактів великого числа людей в умовах пандемії, підкреслюється в заяві VW.
Німецький автоконцерн BMW через коронавірус також оголосив про припинення виробництва на своєму заводі в Південній Кароліні (США), де працюють 11 тисяч осіб.
Очікується, що підприємство буде закрито на два тижні з 3 квітня. Завод є найбільшим в світі виробничим підприємством BMW.
Нагадаємо, Єврокомісія послабить бюджетне регулювання під час пандемії коронавірусу.