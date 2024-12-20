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Bluesky обновился: новая вкладка и функции для пользователей соцсети

Bluesky обновился: новая вкладка и функции для пользователей соцсети

Киев  •  УНН

 • 823 просмотра

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Соцсеть Bluesky выпустила обновление 1.96 с новой вкладкой «Упоминания» в уведомлениях. Добавлена возможность сортировки ответов и сохранения старых имен пользователей при изменении на собственный домен.

В недавно выпущенном обновлении 1.96 приложения Bluesky (социальная платформа микроблогов) появилась специальная вкладка для упоминаний в ваших уведомлениях.  Ожидается, что будет проще видеть ответы или разговоры, в которых пользователи были отмечены на платформе.

Передает УНН со ссылкой на The Verge.

Bluesky теперь имеет отдельную вкладку для упоминаний: должно быть гораздо проще просматривать ответы или разговоры, в которых пользователей отметили на платформе.

«Обновление 1.96 позволяет вам легко получить доступ к настройкам, которые позволяют контролировать, как вам отображаются ответы на сообщения. Ответы могут быть линейными, что означает, что они появляются одна публикация за другой, или цепочками, что означает, что они будут отображаться в цепочках с отступом (вроде того, как они появляются на Reddit)», пишет издание.

Также есть возможность сортировать ответы по самым новым, самым старым, наиболее популярным, «горячим» и «случайным».

Если вы решите установить собственный домен в качестве имени пользователя с 1.96, Bluesky также зарезервирует ваше старое имя .bsky.social, чтобы его не мог подобрать кто-то другой - пишет The Verge.

Напомним

Глава Instagram Адам Моссери отметил, что пользователи не должны доверять изображениям, которые они видят в сети, потому что ИИ «явно производит» контент, который легко принять за реальность.

Meta требует заблокировать переход OpenAI из некоммерческой в коммерческую компанию14 дек. 2024, 03:28 • 18590 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Технологии
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