Bloomberg: Торговля юанями на валютном рынке России достигла рекордного уровня

Торговля китайскими юанями на российском валютном рынке выросла до рекордного уровня из-за падения доли евро и долларов, сообщает Bloomberg 8 апреля со ссылкой на данные Центрального банка России, передает УНН.

Детали

Отмечается, что эти данные были еще одной иллюстрацией роста значения юаня в экономике России на фоне все большего отделения от западных финансовых систем.

Торговый оборот юаней в марте составил 53% от общего объема обмена иностранной валютой по сравнению с лишь 3% в марте 2022 года.

Россия пытается сократить использование долларов и евро в своей экономике, называя эти валюты "токсичными".

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что за последний год "доля доллара и евро сократилась практически вдвое".

В то же время санкции Запада также повлияли на способность России осуществлять платежи в юанях.

Российское государственное СМИ "Известия" сообщило в марте, что несколько китайских банков прекратили принимать платежи из России в юанях, опасаясь последствий санкций США.

Bloomberg подчеркивает, что Китай поддерживал тесные связи с Россией во время ее полномасштабной войны против Украины, укрепляя экономическое сотрудничество и препятствуя попыткам Запада изолировать Россию.

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