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Блинкен встретился с представителями G7: поговорили об Украине и визите в Китай

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в Лондоне накануне встретился с представителями "Группы семи" (G7) и ЕС. Стороны поговорили о визите главы дипломатии США в Пекин и неизменной поддержке Украины. Об этом сообщает Госдепартамент в среду, пишет УНН.

Блинкен встретился с представителями G7: поговорили об Украине и визите в Китай

Блинкен встретился с представителями Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и ЕС на полях Конференции по восстановлению Украины.

Цитата

"Они подчеркнули свою неизменную поддержку Украины в ответ на жестокую агрессивную войну россии. Секретарь проинформировал группу о своих встречах с высокопоставленными чиновниками КНР в Пекине 18-19 июня. "Группа семи" подчеркнула важность тесной координации в отношении КНР и подтвердила, что G7 более едина, чем когда-либо", - сообщил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Дополнение

Государственный секретарь США Энтони Блинкен после разговора с главой Китая Си Цзиньпином заявил, что Пекин заверил в том, что не предоставлял и не будет предоставлять летальную помощь россии. Кроме этого, он сообщил, что стороны достигли прогресса и договорились по некоторым конкретным вопросам.

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