Блінкен зустрівся з представниками G7: поговорили про Україну і візит до Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен у Лондоні напередодні зустрівся з представниками "Групи семи" (G7) та ЄС. Сторони поговорили про візит голови дипломатії США до Пекіна і незмінну підтримку України. Про це повідомляє Держдепартамент у середу, пише УНН.
Блінкен зустрівся з представниками Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства та ЄС на полях Конференції з відновлення України.
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"Вони наголосили на своїй незмінній підтримці України у відповідь на жорстоку агресивну війну росії. Секретар проінформував групу про свої зустрічі з високопосадовцями КНР у Пекіні 18-19 червня. "Група семи" наголосила на важливості тісної координації щодо КНР і підтвердила, що G7 більш єдина, ніж будь-коли", - повідомив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер.
Доповнення
Державний секретар США Ентоні Блінкен після розмови з главою Китаю Сі Цзіньпіном заявив, що Пекін запевнив у тому, що надавав і не надаватиме летальної допомоги росії. Окрім цього, він повідомив, що сторони досягли прогресу та домовилися з деяких конкретних питань.