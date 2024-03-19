Блинкен заверил Филиппины в незыблемости оборонных обязательств США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил Филиппины в дальнейшей "железной" поддержке со стороны США на фоне роста напряженности в отношениях с Китаем в спорном Южно-Китайском море. Об этом УНН пишет со ссылкой на dpa.

Детали

Во время визита на Филиппины, Блинкен заявил, что спорное море является важным водным путем не только для Филиппин, но и для региона, Соединенных Штатов и всего мира.

Эти водные пути имеют решающее значение для Филиппин, для их безопасности, для их экономики. Они также имеют решающее значение для интересов региона, Соединенных Штатов и всего мира. Вот почему мы поддерживаем Филиппины и придерживаемся наших железных оборонных обязательств, в том числе по договору о взаимной обороне - сказал он на пресс-конференции.

Он говорил об оборонном пакте 1951 года, который предусматривает взаимную военную помощь обеим странам в случае внешнего нападения.

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Министерство иностранных дел Китая раскритиковало заявления Блинкена. Поскольку США не являются стороной в вопросах Южно-Китайского моря, то не имеют права вмешиваться, заявил в Пекине представитель ведомства Линь Цзянь.

Напомним

В прошлом году Манила и Вашингтон подписали расширенное оборонное соглашение и определили четыре новых места для размещения американских военных баз в регионе. Филиппины являются старейшим договорным партнером Вашингтона в регионе.

Филиппины сталкиваются с растущей агрессией со стороны Китая в спорном Южно-Китайском море, где китайские суда недавно заблокировали филиппинские лодки, которые везли припасы для войск, дислоцированных на затонувшем военном корабле.

Накануне визита Блинкена в Манилу Вашингтон объявил о проведении 11 апреля саммита лидеров США, Филиппин и Японии для обсуждения различных вопросов, включая мир и безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе.

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