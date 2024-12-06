Благодаря вам держится Украина: Зелинский поздравил воинов с Днем Вооруженных Сил

ukenru
Эксклюзив
Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен
07:03 • 45704 просмотра

Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен

Эксклюзив
рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба
 • 103094 просмотра

рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба

Эксклюзив
Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы
 • 113144 просмотра

Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы

Эксклюзив
В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет
 • 113499 просмотра

В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет

Эксклюзив
НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп
 • 111866 просмотра

НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп

Эксклюзив
Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период
 • 102958 просмотра

Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период

Эксклюзив
Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)
 • 108708 просмотра

Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)

Эксклюзив
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
 • 160426 просмотра

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон
 • 125718 просмотра

Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон

Эксклюзив
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
 • 160444 просмотра

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
лавров в интервью Карлсону выдвинул часть условий для завершения войны против Украины

лавров в интервью Карлсону выдвинул часть условий для завершения войны против Украины

 • 65658 просмотра
После победы Трампа рф массово распространяет в США антиукраинские фейки - СМИ

После победы Трампа рф массово распространяет в США антиукраинские фейки - СМИ

 • 81322 просмотра
Украинские партизаны совершили диверсию в пригороде москвы - "АТЕШ"

Украинские партизаны совершили диверсию в пригороде москвы - "АТЕШ"

 • 58401 просмотра
Три украинские АЭС в значительной степени возобновили работу после атаки рф 28 ноября-МАГАТЭ

Три украинские АЭС в значительной степени возобновили работу после атаки рф 28 ноября-МАГАТЭ

04:47 • 72316 просмотра
Ночью над столицей уничтожено более десятка российских дронов-КГВА

Ночью над столицей уничтожено более десятка российских дронов-КГВА

05:14 • 39031 просмотра
публикации
Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

10:27 • 6159 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
Эксклюзив

 • 160426 просмотра
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
Эксклюзив

 • 160444 просмотра
Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

 • 144757 просмотра
Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

 • 195883 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

08:54 • 13035 просмотра
Принц Гарри вместе со своей женой не планирует покидать США

Принц Гарри вместе со своей женой не планирует покидать США

08:35 • 15605 просмотра
Warner Bros выпустила 8-минутный трейлер фильма "Властелин колец: Война Рогиримов"

Warner Bros выпустила 8-минутный трейлер фильма "Властелин колец: Война Рогиримов"

 • 56960 просмотра
Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

 • 103761 просмотра
Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

 • 102799 просмотра
Актуальное
Благодаря вам держится Украина: Зелинский поздравил воинов с Днем Вооруженных Сил

Благодаря вам держится Украина: Зелинский поздравил воинов с Днем Вооруженных Сил

Киев  •  УНН

 • 6322 просмотра

Read in English

Президент поздравил военных с Днем Вооруженных Сил Украины и поблагодарил за защиту государства более тысячи дней. Зеленский подчеркнул, что ВСУ является самым надежным гарантом безопасности страны.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинских военных с Днем Вооруженных Сил и подчеркнул, что благодаря им держится фронт и Украина, передает УНН.

"Вы это делаете (защищаете родной город, улицу, Украину – ред.) более тысячи дней взяв в руки оружие, судьбу нашей страны и держите его крепко, устойчиво. Когда тяжело, когда очень жарко, когда невыносимо холодно, и днем и ночью, а вы держите фронт, держите свободу. Держитесь сами и благодаря вам все держатся. Держится Украина, благодаря тебе украинский воин", - заявил Зеленский.

Зеленский выразил благодарность всем военным.

"Уважаемые наши воины, благодарность, почет от всего украинского народа каждому из вас, каждому кто кровью, слезами, огнем пишет новую историю независимой Украины. Пишет везде, и в Харькове, в Сумах и Запорожье, на Херсонщине. На таких направлениях, как Кураховский, Покровский, Купянский. На всех самых горячих участках Украины, где бьется Украина", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что сегодня Украина точно понимает, что настоящим, самым надежным гарантом безопасности являются Вооруженные Силы Украины.

""Вчера было 30 лет со дня подписания Будапештского меморандума. Сегодня мы точно понимаем, что настоящим, самым первым, самым странным, самым надежным гарантом нашей безопасности являются Вооруженные Силы Украины", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Зеленский наградил государственными наградами военных и Героев Украины, которые отдали свою жизнь за страну.

Дополнение

Сегодня, 6 декабря, третий год подряд в условиях жестокого противодействия российской агрессии все украинцы отмечают День Вооруженных Сил Украины. Именно шестого декабря 1991 года был принят Закон О Вооруженных Силах Украины. За два года Верховная Рада своим постановлением установила день ВСУ.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский провел совещание по итогам деятельности армии в ноябре 2024 года. По ее результатам Главком определил задачи по продолжению создания боевых резервов и внедрению инновационных военных технологий.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
zaporozheЗапорожье
kharkivХарьков