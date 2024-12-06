Благодаря вам держится Украина: Зелинский поздравил воинов с Днем Вооруженных Сил

Президент Владимир Зеленский поздравил украинских военных с Днем Вооруженных Сил и подчеркнул, что благодаря им держится фронт и Украина, передает УНН.

"Вы это делаете (защищаете родной город, улицу, Украину – ред.) более тысячи дней взяв в руки оружие, судьбу нашей страны и держите его крепко, устойчиво. Когда тяжело, когда очень жарко, когда невыносимо холодно, и днем и ночью, а вы держите фронт, держите свободу. Держитесь сами и благодаря вам все держатся. Держится Украина, благодаря тебе украинский воин", - заявил Зеленский.

Зеленский выразил благодарность всем военным.

"Уважаемые наши воины, благодарность, почет от всего украинского народа каждому из вас, каждому кто кровью, слезами, огнем пишет новую историю независимой Украины. Пишет везде, и в Харькове, в Сумах и Запорожье, на Херсонщине. На таких направлениях, как Кураховский, Покровский, Купянский. На всех самых горячих участках Украины, где бьется Украина", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что сегодня Украина точно понимает, что настоящим, самым надежным гарантом безопасности являются Вооруженные Силы Украины.

""Вчера было 30 лет со дня подписания Будапештского меморандума. Сегодня мы точно понимаем, что настоящим, самым первым, самым странным, самым надежным гарантом нашей безопасности являются Вооруженные Силы Украины", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Зеленский наградил государственными наградами военных и Героев Украины, которые отдали свою жизнь за страну.

Дополнение

Сегодня, 6 декабря, третий год подряд в условиях жестокого противодействия российской агрессии все украинцы отмечают День Вооруженных Сил Украины. Именно шестого декабря 1991 года был принят Закон О Вооруженных Силах Украины. За два года Верховная Рада своим постановлением установила день ВСУ.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский провел совещание по итогам деятельности армии в ноябре 2024 года. По ее результатам Главком определил задачи по продолжению создания боевых резервов и внедрению инновационных военных технологий.