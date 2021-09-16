БК "Химик" усилился двумя американским легионерами
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. БК "Химик" объявил о подписании контрактов с двумя американскими легионерами, информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.
Детали
Американский форвард Доминик Моррис подписал контракт с "Химиком" на сезон 2021/2022, как и защитник Делано Спенсер.
31-летний Моррис ростом 210 см, в Европе выступает с 2014 года. Он играл за "Маккаби Раанан" (Израиль), два сезона провел в "Лапуа Кобрат" (Финляндия), "Шарлевиль-Мезьер" (Франция), "Хубо Лимбург Юнайтед" (Бельгия), "Юнион Невшатель Баскет" и "Фрибур Олимпик "(Швейцария).
В Бельгии Доминик Моррис участвовал в Матче Звезд, соревновался в конкурсе трехочковых, в чемпионате со своей командой дошел до полуфинала.
Наиболее успешным было выступление игрока в чемпионате Швейцарии сезона 2020/2021, где Моррис стал победителем национального Суперкубка и чемпионата Швейцарии.
В прошлом сезоне Доминик провел на площадке в среднем по 25 минут в 31 матче, приносил команде 10,4 очка, 4,8 подбора и 1,5 передачи в среднем за игру.
Отметим, что Спенсер с 2018 года начал профессиональную карьеру в Грузии, следующие два сезона провел в бразильской "Унифасиса", и в прошлом сезоне сыграл за команду "Спишска-Нова-Вес" из Словакии, с которыми получил два трофея - Кубок и чемпионский титул.
За это звездный сезон Делано Спенсер провел 41 игру за команду, набирал в среднем 15,3 очка, делал 3,9 подборов, 2,4 передач за игру.
Контекст
Украинский клуб разгромил соперника на старте квалификации Лиги чемпионов.