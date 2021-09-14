Баскетбол: український клуб розгромив суперника на старті кваліфікації Ліги чемпіонів

Деталі

Матч першого кола відбору, який проходив на території Болгарії, стартував напрочуд невдало для записного фаворита “Прометея” — 12:4 на користь господарів та тайм-аут від Ронена Гінзбурга. Тільки з плином часу український колектив втягнувся у гру та почав громити опонентів. Як наслідок розрив у матчі дійшов до +40 — 96:56.

У переможців 18 очок і 14 підбирань оформив Шон Еванс. 16 має Харрісон, 13 Петров, 11 Стефенс, 9 і 9 пд Кемпбел.

Відзначимо, “Прометей” зіграє 16 вересня в півфіналі кваліфікації проти чеської “Опави”. У випадку перемоги клуб вийде на французький “Ле Ман”.

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