Баскетбол: украинский клуб разгромил соперника на старте квалификации Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Встречей с болгарским “Левски” украинский “Прометей” стартовал в квалификации Лиги чемпионов ФИБА, сообщает корреспондент УНН.
Детали
Матч первого круга отбора, который проходил на территории Болгарии, стартовал удивительно неудачно для записного фаворита “Прометея” — 12: 4 в пользу хозяев и тайм-аут от Ронен Гинзбург. Только с течением времени украинский коллектив втянулся в игру и начал громить оппонентов. В результате разрыв в матче дошел до 40 — 96:56.
У победителей 18 очков и 14 подборов оформил Шон Эванс. 16 имеет Харрисон, 13 Петров, 11 Стефенс, 9 и 9 ю Кэмпбелл.
Отметим, “Прометей” сыграет 16 сентября в полуфинале квалификации против чешской “Опавы”. В случае победы клуб выйдет на французский “Ле Ман”.
Напомним
НБА ввела пять баскетболистов в “Зал славы” Ассоциации.