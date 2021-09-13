НБА ввела п'ятьох баскетболістів до "Залу слави" Асоціації

Деталі

Бош виступав за "Торонто" і "Майамі", з яким двічі став чемпіоном НБА (2012, 2013), а також 11 разів брав участь у "Матчі зірок" НБА. Ставав й олімпійським чемпіоном 2008 року в складі збірної США.

Пірс виступав за "Бостон", "Бруклін", "Вашингтон" і "Лос-Анджелес Кліпперс". У 2008 році він виграв чемпіонат з "Бостоном" і був визнаний найціннішим гравцем фінальної серії. Він десять разів брав участь у "Матчі всіх зірок" НБА. Крім того, на даній церемонії Пірс назвав та подякував дев'ятьом клубам, які не обрали його на драфті НБА.

Варто відзначити, що Веббер п'ять разів виступав на "Матчах зірок" НБА, Уоллес виграв НБА у 2004 році із "Детройтом". Кукоч у компанії із Джорданом і Піппеном тричі вигравав сезон НБА.

Доповнення

Членами "Залу слави" також стали колишні тренери Рік Адельман, Джей Райт і Білл Расселл (вдруге), а також колишні баскетболістки жіночої НБА Йоланда Гріффіт і Лорен Джексон.