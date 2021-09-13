НБА ввела пять баскетболистов в "Зал славы" Ассоциации
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Бывшие игроки НБА Пол Пирс, Крис Бош, Бен Уоллес, Крис Уэббер и Кукоч получили включения в "Зал славы баскетбола" имени Джеймс Нейсмит, информирует УНН со ссылкой на сайт НБА.
Детали
Бош выступал за “Торонто” и “Майами”, с которым дважды стал чемпионом НБА (2012, 2013), а также 11 раз принимал участие в “Матче звезд” НБА. Становился и олимпийским чемпионом 2008 года в составе сборной США.
Пирс выступал за “Бостон”, “Бруклин”, “Вашингтон” и “Лос-Анджелес Клипперс”. В 2008 году он выиграл чемпионат с “Бостоном” и был признан самым ценным игроком финальной серии. Он десять раз участвовал в “Матче всех звезд” НБА. Кроме того, на данной церемонии Пирс назвал и поблагодарил девять клубов, которые не выбрали его на драфте НБА.
Стоит отметить, что Уэббер пять раз выступал на “Матч звезд” НБА, Уоллес выиграл Чемпионат в 2004 году с “Детройтом”. Кукоч в компании с Джорданом и Пиппеном трижды выигрывал сезон НБА.
Дополнение
Членами “Зала славы” также стали бывшие тренеры Рик Адельман, Джей Райт и Билл Расселл (вторично), а также бывшие баскетболистки женской НБА Иоланда Гриффит и Лорен Джексон.