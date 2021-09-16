БК “Хімік” підсилився двома американським легіонерами
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. БК “Хімік” оголосив про підписання контрактів з двома американськими легіонерами, інформує УНН з посиланням на сайт клубу.
Деталі
Американський форвард Домінік Морріс підписав контракт з “Хіміком” на сезон 2021/2022, як і захисник Делано Спенсер.
31-літній Морріс зі зростом 210 см, у Європі виступає з 2014 року. Він грав за “Маккабі Раанан” (Ізраїль), два сезони провів у “Лапуа Кобрат” (Фінляндія), “Шарлевіль-Мезьєр” (Франція), “Хубо Лімбург Юнайтед” (Бельгія), “Юніон Невшатель Баскет” і “Фрібур Олімпік” (Швейцарія).
У Бельгії Домінік Морріс брав участь у Матчі Зірок, змагався в конкурсі триочкових, в чемпіонаті зі своєю командою дійшов до півфіналу.
Найбільш успішним був виступ гравця в чемпіонаті Швейцарії сезону 2020/2021, де Морріс став переможцем національного Суперкубку і чемпіонату Швейцарії.
У минулому сезоні Домінік провів на майданчику в середньому по 25 хвилин в 31 матчі, приносив команді 10,4 очка, 4,8 підбирань та 1,5 передачі в середньому за гру.
Зазначимо, що Спенсер з 2018 року розпочав професійну кар’єру у Грузії, наступні два сезони провів в бразильській “Уніфасіса”, і в минулому сезоні відіграв за команду “Спишска-Нова-Вес” зі Словаччини, з якими здобув два трофеї — Кубок та чемпіонський титул.
За цей зірковий сезон Делано Спенсер провів 41 гру за команду, набирав в середньому 15,3 очка, робив 3,9 підбирань, 2,4 передач за гру.
Контекст
Український клуб розгромив суперника на старті кваліфікації Ліги чемпіонів.