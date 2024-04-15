Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Украинские предприниматели жалуются на налоговое давление и советуют председателю комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву сильно задуматься над уменьшением нагрузки на малых предпринимателей, ведь бизнес находится на грани закрытия. Об этом свидетельствует опрос предпринимателей, который провел УНН во время ярмарок в Киеве.

Опрошенные жалуются на то, что налоги в Украине завышены. По их словам, в военное время власть наоборот должна смягчать налоговую политику.

Председатель ОО "Всеукраинская ассоциация "Ярмарки Украины" Лилия Чередниченко, которая также была среди опрошенных УНН предпринимателей, напомнила, что представители малого бизнеса давно борются с неправильной системой налогообложения и требуют ее изменения на благо бизнеса, а не тех, кто руководит налоговой политикой.

"Во время войны надо еще упрощать систему налогообложения, потому что бизнес у нас висит на волоске. Если мы хотим делать экономику Украины, то надо помогать бизнесу и господину Гетманцеву надо очень-очень задуматься над этим вопросом", - добавила Чередниченко.

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Кроме того, опрошенные предприниматели отмечают, что налоговая система в Украине работает не для людей, а для власти. При этом, по их мнению, власти абсолютно безразлично на малый бизнес в Украине.

"Мне кажется, сейчас наоборот пытаются задавить малый бизнес", - рассказал один из опрошенных предпринимателей.

Добавим

Ранее украинцы в опросе УНН выразили недовольство действиями власти и налоговой политикой, а также посоветовали Гетманцеву ввести еще налог на воздух, на сон и плохую погоду, чтобы окончательно "закрутить гайки" всем гражданам. Видео опроса можно посмотреть здесь.

Напомним

В эксклюзивном интервью УНН волонтер, основательница креативного агентства ARENA CS, член Борда Young Business Club Яна Матвийчук заявила, что налоговая политика, которую осуществляет Гетманцев сильно тормозит украинскую экономику и, если его не остановить, в будущем приведет к ее упадку.