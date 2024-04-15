Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
Киев • УНН
Малые предприниматели в Украине жалуются на высокие налоги и разрушительную налоговую политику, советуя главе парламентского налогового комитета Даниилу Гетманцеву уменьшить нагрузку на малый бизнес, поскольку он находится на грани закрытия из-за чрезмерного налогообложения.
Украинские предприниматели жалуются на налоговое давление и советуют председателю комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву сильно задуматься над уменьшением нагрузки на малых предпринимателей, ведь бизнес находится на грани закрытия. Об этом свидетельствует опрос предпринимателей, который провел УНН во время ярмарок в Киеве.
Опрошенные жалуются на то, что налоги в Украине завышены. По их словам, в военное время власть наоборот должна смягчать налоговую политику.
Председатель ОО "Всеукраинская ассоциация "Ярмарки Украины" Лилия Чередниченко, которая также была среди опрошенных УНН предпринимателей, напомнила, что представители малого бизнеса давно борются с неправильной системой налогообложения и требуют ее изменения на благо бизнеса, а не тех, кто руководит налоговой политикой.
"Во время войны надо еще упрощать систему налогообложения, потому что бизнес у нас висит на волоске. Если мы хотим делать экономику Украины, то надо помогать бизнесу и господину Гетманцеву надо очень-очень задуматься над этим вопросом", - добавила Чередниченко.
ФЛП определились: наиболее негативное влияние на развитие предпринимательства в Украине оказывает Даниил Гетманцев 20 декабря 2023, 17:09 • 35678 просмотров
Кроме того, опрошенные предприниматели отмечают, что налоговая система в Украине работает не для людей, а для власти. При этом, по их мнению, власти абсолютно безразлично на малый бизнес в Украине.
"Мне кажется, сейчас наоборот пытаются задавить малый бизнес", - рассказал один из опрошенных предпринимателей.
Добавим
Ранее украинцы в опросе УНН выразили недовольство действиями власти и налоговой политикой, а также посоветовали Гетманцеву ввести еще налог на воздух, на сон и плохую погоду, чтобы окончательно "закрутить гайки" всем гражданам. Видео опроса можно посмотреть здесь.
Напомним
В эксклюзивном интервью УНН волонтер, основательница креативного агентства ARENA CS, член Борда Young Business Club Яна Матвийчук заявила, что налоговая политика, которую осуществляет Гетманцев сильно тормозит украинскую экономику и, если его не остановить, в будущем приведет к ее упадку.
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)Эксклюзив
Институт нацпамяти просит экспертов уточнить выводы о принадлежности Булгакова к символам имперской политики россии
рф не может быть партнером в решении проблем, потому что рф и является проблемой - Кулеба
Еще более современный и стильный: бренд "Бащинский" впервые изменил логотип и дизайн продуктов
В Севастополе объявлена воздушная тревога, движение по Крымскому мосту перекрыто
На Киевщине утром сообщали о "минировании" сразу трех учебных заведений: что известно
ГБР завершило досудебное расследование в отношении бывшего одесского военкома Борисова
Кулеба не видит причинно-следственной связи между атаками на российские НПЗ и ситуацией в энергетике в мире
Оккупанты за сутки атаковали 155 объектов инфраструктуры в 10 областях Украины
В Украине непогода оставила без света 36 населенных пунктов, в Харьковской области действуют графики - энергетики
Популярные
Лидеры Конгресса достигли согласия относительно помощи Израилю и Украине - Чак Шумер
Пять человек арестовали после аварии на фуникулере в Анталии
ISW: Иран комбинированным ударом искал слабые звенья ПВО Израиля
15 апреля: Всемирный день искусства, День McDonald's
В Китае во время экскурсии погибли 12 человек
Публикации
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
Малые предприниматели в Украине жалуются на высокие налоги и разрушительную налоговую политику, советуя главе парламентского налогового комитета Даниилу Гетманцеву уменьшить нагрузку на малый бизнес, поскольку он находится на грани закрытия из-за чрезмерного налогообложения.
Институт нацпамяти просит экспертов уточнить выводы о принадлежности Булгакова к символам имперской политики россии
Украинский институт национальной памяти призвал экспертную комиссию дополнительно проанализировать и уточнить свое профессиональное заключение относительно памятников, посвященных писателю Михаилу Булгакову, которого специалисты назвали символом российской имперской политики.
рф не может быть партнером в решении проблем, потому что рф и является проблемой - Кулеба
россия не может быть партнером в решении проблем, потому что россия сама является проблемой, как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время Черноморской конференции по безопасности.
Еще более современный и стильный: бренд "Бащинский" впервые изменил логотип и дизайн продуктов
Бренд "Бащинский" впервые изменил логотип и дизайн продуктов.
В Севастополе объявлена воздушная тревога, движение по Крымскому мосту перекрыто
В Севастополе была объявлена воздушная тревога, а движение по Крымскому мосту временно перекрыто.
На Киевщине утром сообщали о "минировании" сразу трех учебных заведений: что известно
Утром поступило сообщение о "заминировании" трех учебных заведений в Буче Киевской области. Правоохранители провели эвакуацию учащихся и персонала из всех зданий. Взрывчатку не нашли.
ГБР завершило досудебное расследование в отношении бывшего одесского военкома Борисова
Бывшего руководителя Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова подозревают в незаконном обогащении на общую сумму более 140 млн грн. Мужчина вместе с семьей имеет несколько автомобилей, элитную недвижимость за рубежом, при этом не имея для этого достаточного количества законно полученных активов и доходов.
Кулеба не видит причинно-следственной связи между атаками на российские НПЗ и ситуацией в энергетике в мире
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не видит причинно-следственной связи между атаками на нефтеперерабатывающие заводы в поссии и проблемами на мировом энергетическом рынке и призывает передать Украине необходимые системы противовоздушной обороны для защиты своей энергетической инфраструктуры.
Оккупанты за сутки атаковали 155 объектов инфраструктуры в 10 областях Украины
За минувшие сутки российские оккупанты атаковали 104 населенных пункта и 155 объектов инфраструктуры в 10 областях Украины, что привело к жертвам среди мирного населения.
В Украине непогода оставила без света 36 населенных пунктов, в Харьковской области действуют графики - энергетики
Из-за непогоды были обесточены 36 населенных пунктов в Житомирской и Хмельницкой областях, есть отключения и ограничения в нескольких областях, включая Харьковскую, где почасовые отключения коснулись около 240 000 потребителей.